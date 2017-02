Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Trump je Melanii izrekel kompliment za brezhibno organizacijo večerje. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Melania Trump uspešno izpeljala prvo uradno dolžnost

Washington

27. februar 2017 ob 11:52

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška prva dama Melania Trump je na večer podelitve oskarjev priredila guvernersko večerjo oz. ples, kar je bila njena prva uradna družabna dolžnost v Beli hiši.

Predsednik Donald Trump je, kot poročajo mediji, pohvalil brezhibno organizacijo večerje, ki se je je letos udeležilo 46 guvernerjev in njihovih partnerjev. V izjavi, ki jo je objavila Bela hiša, je Melania Trump zapisala, da je ponosna, da gosti dogodek, katerega glavni namen je druženje in ne pogovor o politiki. "Danes smo tu kot en narod in puščamo politične oznake in strankarske interese za seboj." Za predsednikovo mizo je v dokaz tega sedel guverner Virginije demokrat Terry McAuliffe, sicer velik politični nasprotnik Trumpa in velik prijatelj Billa ter Hillary Clinton.

Tema večerje je bilo pomladno prebujanje, za kar so prizorišče odeli v vonj jasmina in vrtnic.

