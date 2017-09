Melania Trump v hrvaškem oglasu za tečaj angleščine

Plakat je hitro vzbudil veliko pozornosti

17. september 2017 ob 10:18

Zagreb - MMC RTV SLO

Ena izmed hrvaških jezikovnih šol je pozornost pritegnila z oglasno kampanjo, v kateri središčno mesto zasedata Melania Trump in njeno znanje angleščine.

V Zagrebu se je pojavil oglasni veleplakat, na katerem lahko vidimo v belo oblečeno prvo damo ZDA Melanio Trump, zraven nje pa stoji napis: "Samo predstavljajte si, kako daleč lahko pridete z malo angleščine."

Gre za oglasno kampanjo Ameriškega inštituta, ki predstavlja središče promoviranja ameriške kulture na Hrvaškem. "S kampanjo smo želeli opomniti ljudi, kako pomembno je poznavanje jezikov in kako bistveno je to znanje za mednarodni uspeh," je za Večernji list povedal Brett Campbell, soustanovitelj inštituta, kjer organizirajo tudi jezikovne tečaje.

"Priča smo velikemu valu preseljevanja Hrvatov, ki priložnosti iščejo v anglosaksonskih državah, kot so Irska, Kanada, Avstralija in druge. Če ste dobro podkovani v angleščini, lahko na teh trgih pridete zelo daleč. In mi vam lahko pri tem pomagamo," je še dodal Campbell, ki sicer prihaja iz Bostona.

Kampanja je delo Ivis Burić, ki je o ameriški prvi dami slovenskih korenin povedala: "Ljudje imajo lahko o Melanii Trump različna mnenja, a nihče ji ne more odreči njenega zasluženega uspeha in njenega znanja angleščine."

Kljub nekoliko ironičnemu tonu oglasa pa se Melania ne zdi slaba izbira za oglaševanje jezikovne šole – poleg slovenščine in angleščine naj bi namreč govorila še francosko, nemško in srbsko.

M. Z.