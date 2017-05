Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Melania in Donald Trump sta pokramljala s papežem Frančiškom, beseda je tekla tudi o slovenski potici. Foto: Reuters Ivanka Trump, še vedno s pajčolanom na glavi, se je dotaknila nog kipa sv. Petra. Foto: Reuters Polna zasedba predsedniškega obiska pri papežu: poleg Trumpa in prve dame še prva hči in 'prvi zet' Jared Kushner. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Melania z "vdovsko tančico" Dolce & Gabbana pri papežu pretiravala?

V Savdski Arabiji brez naglavne rute

25. maj 2017 ob 11:22

Vatikan - MMC RTV SLO

Oprijete črne obleke, črni čipkasti pajčolani, mrki izrazi, ki le stežka prikrivajo globoko žalost in bolečino.

Ne, to ni opis žalujočih vdov s pogreba v Botru, ampak modelov iz kampanje Dolce & Gabbana iz leta 2011, ki jo je v objektiv ujel Stephen Klein.

Pri Guardianu so se ob oblačilih, ki sta jih za obisk v Vatikanu izbrali Melania in Ivanka Trump, spomnili prav na te podobe: kot pišejo, je vse skupaj kratko malo čudno, tudi zato, ker vdovske tančice niso več obvezne za srečanja s papežem.

"Dejstvo, da sta si Trumpovi prostovoljno pokrili glavi, potem ko sta se v Savdski Arabiji pojavili brez naglavnih rut, še posebej da misliti," so dodali, tudi zato, ker je Donald Trump leta 2015 kritiziral Michelle Obama zaradi odkrite glave na obisku pri Savdijcih.

Tudi sicer je Melania zvesta italijanski znamki, katere estetika pogosto črpa iz katolicizma, Dolce & Gabbana pa sta na sodelovanje s prvo damo izjemno ponosna in se na družbenih omrežjih kritikov otepata s pozivom: "Pa nas bojkotirajte!"

Med rokovanjem s papežem je bila Sevničanka v oblačilih "Dolce" od glave do pete (no, za čevlje nismo prepričani): črno plaščno obleko iz čipk, ki je segala pod kolena, pa pripadajoči črn pajčolan. Dan prej pa se je v njihovem belem kostimu sprehajala po savdski prestolnici Riad.

Proti gejevskim posvojitvam, za Melanio

Pri pozivu k bojkotiranju se je Stefano Gabbana norčeval iz gibanja, ki se je na spletu začelo leta 2015, ko je njegov poslovni, nekoč pa tudi intimni partner Domenico Dolce dvignil veliko prahu z izjavo v imenu dvojca: "Nasprotujeva gejevskim posvojitvam. Edina družina je tradicionalna družina ... Brez kemičnih potomcev in najetih maternic, življenje ima naraven tok in so stvari, ki jih ne bi smeli spreminjati."

Hrbet sta jima po teh besedah obrnila tako Madonna kot Elton John, skupaj z drugimi znanimi imeni sta pozvala k bojkotu znamke, nato pa sta se Dolce in Gabbana opravičila in očitno so jima slavni in bogati odpustili.

Glede tega, da jima mnogi očitajo, da sta "prodani duši", ker oblačita Melanio, 47-letno nekdanjo manekenko, pa se očitno ne nameravata opravičevati, Gabanna je ob neki priložnosti povedal, da ji je pripravljen ostati zvest tudi za ceno izgube drugih strank.

Melania Trump je oblačila, natančneje črni suknjič, slavnega dvojca, ki ju navdihujejo ženske s Sicilije, od koder prihajata oba, nosila tudi na prvi uradni fotografiji kot prva dama.

