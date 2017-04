Melanie Griffith po operacijah: Upam, da sem zdaj videti bolj normalna

Igralka iskreno o svojem preteklem življenju

5. april 2017 ob 18:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodska igralka Melanie Griffith ni imela občutka, da bi kdaj pretiravala z lepotnimi operacijami - vse dokler to ni postala osrednja tema rumenih medijev, se spominja sama.

Nekdanja žena Antonia Banderasa se ni zavedala, koliko čez mejo je šla z lepotnimi popravki. "Tega se nisem zavedala, dokler ljudje niso začeli govoriti: 'O, bog, kaj je naredila?!' Te opazke so me prizadele, zato sem šla k drugemu kirurgu in ta je začel reševati celo s***, ki ga je zakrivila moja prejšnja kirurginja," je dejala igralka za revijo Porter. "Upam, da sem zdaj videti bolj normalna," je še dodala.

59-letna Griffithova je v preteklosti polnila rumene medije tudi zaradi svojega ljubezenskega življenja. Predvsem z nekdanjim možem Donom Johnsonom (s katerim ima hčerko Dakoto Johnson - zvezdnico franšize Petdeset odtenkov). "V trenutku, ko sem ga spoznala, sem se takoj zaljubila vanj. Bila je najstniška zaljubljenost," se je spominjala.

Par je bil poročen šest mesecev, nato pa sta se ločila leta 1976 in se znova začela sestajati leta 1989. "Don me je čakal, ko sem prišla iz zdravljenja od odvisnosti," sej e spominjala Griffithova in nadaljevala: "Znova sva se začela sestajati, toda ni nama uspelo. Težko je, če sta oba partnerja na očeh javnosti."

Igralka je bila na zdravljenju od odvisnosti dvakrat. A hkrati danes zatrjuje, da je bila ves čas "popolna funkcionalna mama" svojim trem otrokom, ko so odraščali. "Nisem bila tako pijana, da bi se zvijala po tleh. Nekaterih stvari, ki bi jih morala narediti, nisem, ampak večino časa sem bila ob strani svojih otrok. Imeli so neke vrste privilegirano cigansko življenje," je dejala igralka.

Vsi njeni moški

Griffithovo je močno zaznamoval tudi drugi zakon z Banderasom, ki je trajal 18 let. "Mislim, da je delni razlog, zakaj je najin zakon propadel, v tem, da sem se počutila, kot da sem obtičala. In za to ni bil nihče kriv," je priznala. Vse od ločitve se ni zapletla v nova razmerja. "Bolj sem sramežljiva ob moških zdaj. In nisem spoznala nikogar v zadnjih dveh letih, od kar sem se ločila," je še dodala igralka.

Pred leti omenjenih težav s sramežljivostjo ni imela, saj so jo mediji povezovali z Warrenom Beattyjem, Ryanom O'Nealom in Jackom Nicholsonom. "Nekaj malega sem imela z vsemi tremi. Ja, bili so neverjetni," se je spominjala Griffithova. In kot je dodala je prav z vsemi danes še vedno v prijateljskih odnosih.

K. K.