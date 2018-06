Melanie Trump tudi po 23 dneh še kar ni na spregled

Ji tvite piše kdo drug?

2. junij 2018 ob 10:42

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kljub tvitu Melanie Trump v sredo, da je z njo vse v najlepšem redu in "trdo dela" v Beli hiši, ameriški mediji niso pomirjeni in še kar čakajo, da bo po 23 dneh dejansko kdo uzrl prvo damo.

Teorije zarot o tem, kaj se z njo dogaja in ali sploh še živi z možem, so se še okrepile, ko je predsednik ZDA Donald Trump za konec tedna odpotoval v predsedniško letovišče Camp David, s seboj vzel hčerki Ivanko in Tiffany, zeta Jareda Kushnerja in sina Donalda mlajšega, ne pa tudi Melanie in njunega sina Barrona.

Bela hiša je sporočila, da bo prva dama izpustila pot v Maryland, vendar ni navedla razloga.

Danes je že 23. dan, odkar Američani niso videli svoje prve dame, ki se nikdar ni najbolje počutila v svoji vlogi pod drobnogledom javnosti, so pa novinarji v petek v Beli hiši opazili njeno mamo Amalijo Knavs.

Melanio so nazadnje videli v javnosti 10. maja, ko je spremljala Trumpa na vojaško letališče v Maryland, kjer sta sprejela tri ameriške talce iz Severne Koreje, za katere se je v petek Trump pohvalil, da ni plačal niti centa.

Dolg bolniški dopust

Nekaj dni pozneje so sporočili, da so Melanii Trump opravili manjši poseg na ledvici, a glede na vrsto posega bi morala bolnišnico zapustiti še isti dan, ona pa je ostala hospitalizirana skoraj teden dni.

V Belo hišo naj bi se tako vrnila 20. maja. Trump je pretekli teden zatrdil, da se žena dobro počuti, a v javnosti se še ni pojavila.

Nekateri tudi dvomijo, ali je Melania sama napisala nekaj sporočil na Twitterju, ki so bili v njenem imenu objavljeni od 22. maja dalje. Ameriški analitiki so namreč v nekaterih tvitih opazili vzorec izražanja predsednika Trumpa.

"Vidim, da mediji delajo nadure pri ugibanju glede tega, kje sem in kaj počnem. Naj vam zagotovim, da sem tu v Beli hiši s svojo družino. Počutim se super in trdo delam za blaginjo otrok in ameriškega ljudstva," se je bral sredni zapis na Melanijinem Twitterju, potem ko je njena odsotnost postala predmet naslovnic ameriških medijev.

K. S.