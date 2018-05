Melanijina prijateljica o zakonskih težavah: "To nikogar ne zadeva"

Številne govorice glede prvega para ZDA

7. maj 2018 ob 19:52

Washington

Kljub natolcevanjem, da zakon Donalda Trumpa in njegove žene Melanie ni najbolj idiličen - še posebej ob aferi pornoigralke Stormy Daniels –, Melanijin tabor vztraja, da je zakon prvega para popolnoma trden.

Dolgoletna Melanijina prijateljica Stephanie Winston Wolkoff je za Washington Post povedala, da samo zato, ker predsednik in prva dama nista največja privrženca javnega razkazovanja naklonjenosti, to še ne pomeni, da nista srečna.

"Ona je dostojanstvena oseba in svojega zasebnega življenja nikakor ne bo delila z javnostjo, saj to nikogar ne zadeva," je povedala Wolkoffova. "Nista tiste vrste par, ki bi se držal za roke kar tako; ona je Evropejka stare šole, tako da to preprosto ni njen slog."

Ločena urnika

Kljub navedbam Winston Wolkoffove pa Washington Post v zadnji številki razkriva Melanijino neodvisno življenje, od kosil do ločenih potovanj. Prijatelji so za časopis povedali, da medtem ko Trump svoj dan začenja ob 5.30 s pregledovanjem Twitterja, se Melania v ločeni spalnici zbudi malce pozneje in pomaga 12-letnemu sinu Barronu, da se pripravi za šolo.

"Zelo malo časa preživljata skupaj," je za People povedal dolgoletni Trumpov prijatelj. Predstavnica prve dame, Stephanie Grisham, je sicer navedbe zanikala, češ da "družina preživlja večino večerov skupaj", a celo Melania je priznala, da je zelo samostojna.

"Rada počneva, kar pač že počneva, in drug drugemu dajeva veliko prostora," je leta 2016 povedala 48-letna Melania za Washington Post. "Pustila sem mu, da razvija svoje strasti in sanje, on pa mi je dovolil enako."

K. S.