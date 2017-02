Melissa McCarthy si je privoščila Trumpovega tiskovnega predstavnika Seana Spicerja

Zabavna imitacija

12. februar 2017 ob 22:01

New York - MMC RTV SLO

Ameriška komičarka Melissa McCarthy se je v oddaji Saturday Night Live že drugič lotila tiskovnega predstavnika Bele hiše Seana Spicerja, ki je bil zaradi svojih nastopov že večkrat tarča posmeha.

McCarthyjeva je v oddaji na začetku februarja dejala, da se Spicer pred novinarje vedno postavi kot Rocky - kot da bi jih želel udariti. Dotaknila pa se je tudi prepovedi vstopa v ZDA za državljane sedmih muslimanskih držav ter imenovanja Neila Gorsucha kot novega vrhovnega sodnika. "Pozdravljen je bil s stoječimi ovacijami, ki so trajale 15 minut. Vsi so bili srečni. Moški so imeli erekcijo in ženske so ovulirale," je dejala.

Spicer je bil tarča posmeha tudi v oddaji teden dni pozneje - v skeču se je McCarthyjeva dotaknila najbolj odmevnih novic zadnjih dni ter Trumpove objave na Twitterju: "@Nordstrom se tako krivično vede do moje hčerke Ivanke. Ona je krasna oseba - vedno me žene, naj naredim, kar je prav! Grozno!" Za ameriškega predsednika je javnost sicer že precej vajena, da svoje mnenje precej pogosto izraža na tem družbenem omrežju.

Mnogi so obe imitaciji Melisse McCarthy uvrstili med najboljše trenutke znane oddaje v zadnjem času. Tudi Sean Spicer je dejal, da sta bili njeni točki smešni, a hkrati poudaril, da "je pretiravala s številom žvečilnih."

Čeprav je Spicer skeč označil za smešen, njegov šef Donald Trump naj ne bi bil zadovoljen, da je Spicerja igrala ženska (v zadnjih mesecih pa je večkrat kritiziral tudi samo oddajo Saturday Night Live). "Trumpu ni všeč, da njegovi zaposleni izgledajo šibko," je po poročanju tabloida People dejal eden izmed virov.

V obeh posnetkih se komičarki pridruži Kate McKinnon (v vlogi Betsy DeVos in Jeffa Sessionsa), v vlogo novinarjev pa so se prelevili znani obrazi Bobby Moynihan, Kristen Stewart, Cecily Strong, Vanessa Bayer, Alex Moffat, Sasheer Zamata, Kyle Mooney in Mikey Day.

Oba posnetka si lahko ogledate spodaj.

P. B.