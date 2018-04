Mercedes-Benz GLA 220d 4Matic: ujel vas bo z videzom

Poudarki Kupce lovi z videzom

28. april 2018 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

GLA je vzorčen primer, kako so današnji SUV-ji lahko takšni, da jih na prvi pogled sploh ne bi uvrstili med SUV-je. V primerjavi s klasičnimi kombilimuzinami niso bistveno nižji, tudi ne bistveno bolj oddaljeni od tal, med vstopanjem vanje se moramo enako skloniti, kar seveda v praksi pomeni, da bodo v prodajnem salonu kupce z bolečinami v križu ujeli bolj s svojim videzom kot pa z udobjem. A to pravzaprav ni tako zelo posebno … saj smo že navajeni, da se ti modni avti kupujejo z očmi.

Patriotski glas v nas pravi, da GLA ima pravico, da lovi z videzom. Avtor tega nastopaškega videza je Slovenec, slavni Robert Lešnik, prav tisti Štajerec, ki so ga na ljubljanski univerzi zavrnili, nato pa jim je figo pod nos pomolil z osvojitvijo drugega najvišjega mesta v svetovnem stuttgarstskem avtomobilskem podjetju. A če pustimo patriotizem ob strani, je ključnega pomena, da je Lešnikov dizajn izredno opazljiv in všečen večini! Glavna težnja pri oblikovanju je bil torej množičen okus, zadovoljevanje potreb pa malo manj.

Zato je povsem nerelavantno, koliko bo centimeter pokazal glede velikosti prtljažnika ali pa oddaljenosti do stropa. To ni bistveno! Normalno visokorasli večini se bo namreč avto zdel več kot dovolj prostoren, edino vprašanje, ki si ga bo ta množica postavila, je, ali vam ustreza sedeti športno utesnjeno?

Ja, športno, prav ste slišali! Kajti GLA je, kljub svoji SUV-jevski namembnosti, v svojem bistvu samo še ena izpeljanka razreda A. Torej, avto s športnim karakterjem, avto, pri katerem je še kako pomembno, koliko lahko vozniku ponudi, ko si ta zaželi dinamične vožnje. In v tem pogledu se GLA zelo dobro izkaže. S tem nočemo zmanjšati njegovih kompetenc glede udobja in v končni fazi tudi glede vožnje po slabih podlagah, kajti čeprav terenskost ni bila mišljena kot glavna naloga, nam z GLA-jem na naših testnih klancih presenetljivo ni bilo prav nič hudega.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Mercedes Benz GLA (220 d 4-matic avt)

Mere:

- dolžina: 4,4 m

- medosna razdalja: 2,7 m

- obračalni krog: 11,8 m

- koeficient zračnega upora: 0,30

- prtljažnik: 421 l

- masa: 1595 kg

Pogon:

- 2,2-litrski 4-valjni dizelski motor

- moč: 130 kW

- navor: 350 Nm

- 7-stopenjski samodejni menjalnik

- pogon na vsa štiri kolesa

- pnevmatike: 215/60 R17

- poraba: 6 l/100 km = 7,4 EUR/100km

- posoda za gorivo: 56 l

- doseg: 933 km

- izpusti CO 2 : 113 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 39310 EUR

- stroški finančnega lizinga: 4780nEUR/5 let

- stroški registracije: 8262 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 2508 EUR/5 let

- stroški goriva: 5850 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 541 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 19284 EUR

- stroški skupaj: 700 EUR/mesec

Miha Merljak