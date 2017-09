Mercedes na vodik in baterije

Mercedes-Benz GLC F-Cell

15. september 2017 ob 15:21

Frankfurt - MMC RTV SLO

Elektromotor tega mercedesa GLC črpa energijo iz gorivnih celic ali iz klasične baterije, ki mu zagotavlja 50 kilometrov dosega.

Mercedesovim inženirjem je od leta 2010 uspelo močno izboljšati svoj pogon na vodik. Moč je narasla za 30 odstotkov, sistem je za 30 odstotkov manjši, v gorivnih celicah pa je kar 90 odstotkov manj platine. Žal pa se v teh sedmih letih ni povečalo število polnilnih postaj, kar zavira razvoj avtomobilov na gorivne celice. Zaradi tega so si pri Mercedesu za model GLC F-Ceel, ki so ga premierno predstavili v Frankfurtu, zamislili alternativno rešitev. Poleg gorivnih celic lahko elektromotor poganja tudi klasičen baterijski sklop, kar omogoča večji doseg ali pomaga pri pospeševanju.

"Rezerva" za skrajne primere

Na serijsko različico modela, ki smo ga videli v Frankfurtu, pa bo treba še malo počakati. Opraviti morajo namreč še teste na cesti in ugotoviti model za trženje avtomobila, ki bi ga lahko zaradi velike nakupne cene ponudili v najem.

Mercedesov SUV na vodik, z izjemo nekaterih detajlov, povzema običajni model GLC. Krasijo ga modri elementi, posebna maska in 20-palčna platišča, ki izboljšujejo aerodinamiko. Prave novosti pa se skrivajo pod pločevino. Namesto klasičnih motorjev na notranje zgorevanje tu najdemo elektromotor, ki zmore 40 odstotkov več pri modelu razred B fuel cell. Enota tako razvije 147 kilovatov (200 KM), kar omogoča 160 kilometrov na uro končne hitrosti ter 437 kilometrov dosega na vodik in dodatnih 49 na energijo iz baterij.

Kot pri običajnih avtomobilih

Sistem se je tudi skrčil kar za tretjino v primerjavi s tistim, ki je bil vgrajen v razredu B fuel cell, ob tem Nemci zagotavljajo, da polnjenje 4,4 kilograma vodika traja le tri minute, baterija z zmogljivostjo 13,8 kWh pa se napolni v 90 minutah. Motor lahko poganja baterijski sklop ali gorivne celice, pri čemer energija nastane s kemično reakcijo med vodikom in kisikom. Sistem vozniku ponuja štiri vozne načine. Na voljo so način za vožnjo na baterije, način polnjenja, način zgolj na vodik in kombiniran način, pri katerem se, ko zahtevamo največ moči, poleg gorivnih celic aktivirajo tudi baterije.

Martin Macarol