Mercedes stavi na dizelske priključne hibride

14. marec 2018 ob 15:16

Stuttgart - MMC RTV SLO

V Stuttgartu so razvili tehnologijo EQ Power, ki bo na voljo za modele razredov C in E. Z njo želijo med drugim dokazati, da dizelska vozila le niso tako umazana.

Na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi se je znova pokazalo, da elektrika predstavlja prihodnost, obenem pa tudi, da dizel ni še rekel zadnje besede. Dokaz o tem je predstavil Mercedes z dizelsko hibridno tehnologijo, ki bo na voljo za modele razredov C in E. Gre za kombinacijo sodobne dizelske tehnike in priključno hibridne tehnologije s samodejnim devetstopenjskim menjalnikom 9G-tronic. Modeli s hibridno tehnologijo EQ Power, pri kateri je Mercedes prvič združil štirivaljne dizelske motorje in hibridni pogon, bodo v mestu lahko vozili v električnem načinu, medtem ko bo za daljše poti na voljo dizelski motor.

Električni sklop zagotavlja dodatnih 90 kilovatov moči ter 440 Nm navora, avtomobil pa lahko po ciklu NEDC na elektriko prevozi do 50 kilometrov. Električna energija se shranjuje v litij-ionski akumulator z zmogljivostjo 13,5 kWh. Sistem v avtomobilu omogoča polnjenje z zmogljivostjo do 7,2 kilovata. Prek polnilnice (wallbox), ki jo je mogoče vgraditi tudi doma, polnjenje traja približno dve uri, prek navadne vtičnice pa približno sedem ur.

Pametno upravljanje

Sistem EQ power vozniku pomaga s pametnim upravljanjem navora. Zahvaljujoč kameri in radarskemu tipalu avtomobil vidi veliko dlje kot voznik in prilagaja delovanje pogonskega sklopa glede na hitrosti, ki bodo primerne za dani položaj. Sistem, ki skupno ponuja 700 Nm navora pri 1.400 vrtljajih na minuto, denimo voznika opozori, da ni treba več pospeševati, ker se približuje omejitvi hitrosti ter mu ponudi način jadranja in rekuperacije.

V času, ko se je dizelska tehnika znašla na zatožni klopi in nekatera mesta prepovedujejo starejše dizelske motorje, se Mercedesova poteza zdi kot izziv, s katerim želijo pokazati svojo moč ter okoljsko sprejemljivost tovrstnih motorjev.

V Ženevi je tudi Volkswagnov prvi mož, Matthias Müller napovedal preporod dizlov. Drugi so bili bolj previdni. Nedvomno gremo po poti elektrifikacije, kar pa se bo dogajalo počasi in postopoma, brez nenadnih revolucij.

Martin Macarol