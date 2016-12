Mercedes v Las Vegasu z novim pojmovanjem mobilnosti

CES 2017

27. december 2016 ob 07:54

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes bo na sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu predstavil svoje videnje mobilnosti in strategijo razvoja v prihodnjih letih, ki poudarja štiri temeljna področja.

Zdi se, da avtomobilski svet drvi v dobo elektrifikacije in avtonomne vožnje, kar naj bi prineslo tudi novo pojmovanje in doživljanje avtomobila, kjer ne bo več v ospredju lastništvo, temveč (so)uporaba in z njo povezana uporabniška izkušnja.

Daimler je v ta namen predstavil strategijo CASE, katere kratice označujejo področja povezljivosti, avtonomne vožnje, delitve in storitev in elektrifikacije (Connected, Autonomous, Shared & Service and Electric Drive).

Za pristno digitalno izkušnjo

Mercedes bo tako poleg študij generation EQ in vision van pokazal tudi novosti na področju umetne inteligence v povezavi z domotiko in mobilnostjo. Vodja oddelka za raziskave in razvoj pri Daimlerju, Ola Kallenius, je ob tem povedal, da se bo pojmovanje mobilnosti v prihodnjih petih ali desetih letih spremenilo bolj kot v zadnjih petdesetih. K temu bo pripomogla tudi Daimlerjeva strategija, ki teži k temu, da bi avtomobil postal prostor, ki bo ponujal pristno digitalno izkušnjo. Zato bo moral biti povezan, avtonomen, ekološki, moral pa bo tudi ponujati možnost delitve oziroma souporabe.

Prvi korak v tej smeri je bil predstavljen na letošnjem avtomobilskem salonu v Parizu. Tam je Mercedes pred vsem svetom razkril podznamko EQ, ki bo označevala prihajajoče električne modele s trikrako zvezdo, in koncept generation EQ, električnega športnega terenca s kupejevsko linijo, ki razvije 353 kilovatov (480 KM) in z enim polnjenjem prevozi kar 500 kilometrov.

Borut Fakin