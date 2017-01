Mercedesovo oblikovanje razkriva pestro prihodnost

Oblikovalske študije

29. januar 2017 ob 14:28

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes je objavil galerijo slik, ki prikazuje delo njegovih oblikovalcev po svetu. Na njih lahko med drugim opazimo študijo hiperšportnika v pomanjšanjem merilu, športnega terenca v naravni velikosti in razkošno športno limuzino.

Tako kot večina avtomobilskih proizvajalcev, se tudi Mercedes prilagaja trgu. V zadnjih letih je močno razširil svojo prodajno paleto, ki mu omogoča prisotnost skoraj v vseh razredih. Trikraka zvezda tako že dolgo ni več rezervirana le za luksuzne limuzine, temveč krasi od kompaktnih modelov prek enoprostorcev do športnih terencev in pravih športnikov, v kratkem pa jo bomo videli na tudi celi paleti električnih modelov in celo na hiperšportniku.

Zato je našo pozornost na fotografijah ujel pomanjšani model hiperšportnika, ki spominja na avtomobil v nastajanju pod taktirko oddelka Mercedes-AMG.

Gre za izjemno zmogljiv avtomobil z delovno oznako Project One, ki ga poganja 1,6-litrski tlačno polnjeni motor V6 iz Mercedesovega dirkalnika formule 1 v kombinaciji z elektromotorjem. Takšen hibridni sklop naj bi avtomobilu zagotavljal več kot tisoč »konj«.

Trenutno o njem še nimamo natančnih podatkov, a po do sedaj zbranih podatkih naj bi bil avtomobil nared že v drugi polovici letošnjega leta. Izdelali naj bi le od 200 do 300 primerkov, cena pa bo presegla dva milijona evrov.

Običajni ali električni SUV

Zelo zanimiv je tudi model v naravni velikosti, ki nam morda kaže nastajanje novega serijskega modela. Morda gre za nastajanje novega kompaktnega športnega terenca, za katerega je Mercedes že registriral in zavaroval oznako GLB. Prav tako pa bi lahko šlo za električnega športnega terenca iz nastajajoče palete električnih modelov EQ. Zato lahko o tem trenutno le ugibamo.

Omeniti velja še pomanjšani model luksuzne športne limuzine, ki bi lahko po obliki in po barvi sodeč predstavljal novo stvaritev Mercedesove najprestižnejše linije Maybach.

Borut Fakin