Meryl Streep kmalu v vlogi babice

8. december 2018 ob 21:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mamie Gummer, hčerka ameriške igralke Meryl Streep in kiparja Dona Gummerja, bo kmalu rodila prvega otroka.

35-letna Mary Willa "Mamie" Gummer, ki se je po vzoru svoje matere prav tako odločila za igralsko kariero, bo po pisanju Bazarja kmalu postala mama. To pa ne bo zgolj prvi otrok za Mamie, ampak tudi prvi vnuk za priznano ameriško igralko.

Mamie, ki smo jo med drugim lahko videli v filmu Rokerica (Ricki and The Flash), kjer je zaigrala ob boku svoje veliko bolj znane matere, otroka pričakuje s producentom Meharjem Sethijem. Leto dni starejši Sethi in Mamie sta se zaročila letos avgusta, pred dnevi pa se je na premieri filma Mary Queen of Scots izkazalo, da bo par kmalu zibal. Mamie namreč ni več mogla skrivati svojega nosečniškega trebuščka.

35-letnica je bila, preden je spoznala Sethija, poročena z igralcem Benjaminom Walkerjem, a sta se leta 2013 po komaj dveh letih zakona ločila.

Mamie je ena izmed štirih otrok, ki so se Meryl rodili v 40 let trajajočem zakonu s kiparjem Donom Gummerjem. Poleg 35-letnice imata še 39-letnega sina Henryja Wolfeja, 33-letno Grace in 27-letno Louiso.

