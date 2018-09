Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 8 glasov Ocenite to novico! 69-letna igralka je privabljala pozornost na tribunah finala za grand slam v New Yorku. Foto: EPA Dodaj v

Meryl Streep s predstavo za oskarja na odprtem prvenstvu ZDA

Igralka privabljala pozornost s svojimi grimasami

10. september 2018 ob 09:40

New York - MMC RTV SLO

Vse kamere so bile v finalu zadnjega grand slama sezone v New Yorku usmerjene v Novaka Đokovića in Juana Martina del Potra. Toda na tribunah se je odvijala drugačna zgodba – z Meryl Streep v glavni vlogi.

Ko je 69-letna z oskarji nagrajena igralka opazila, da so jo kamere opazile med navijači, je pozdravila komentatorje tako, da je dvignila pločevinko piva. Nato pa je nadaljevala z najrazličnejšimi grimasami, s katerimi je obnorela uporabnike na družbenih omrežjih.

"Smešen trenutek, ko se Meryl Streep začne zavedati, da komentatorja govorita o njej med prenosom," je bil eden izmed zapisov pod njeno fotografijo na Twitterju. Pozornost 69-letnice je bila ves čas usmerjena na igro. Njeni izrazi na obrazu pa so postali čez noč podobe "memejev". Neki uporabnik je celo tvitnil: "Meryl Streep je osvojila nagrado za izjemno predstavo v vsem."

Za Streepovo je pestro leto, saj se je pridružila igralskemu ansamblu serije Majhne laži v drugi sezoni (ki prihaja kmalu na male zaslone), za njo pa je tudi promocijska turneja, na kateri je predstavljala film Mamma Mia! Spet se začenja.

