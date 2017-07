Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Med solato pomešajte jagode. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mešana solata z jagodami

Kako gresta skupaj sadje in zelenjava?

1. julij 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag mešane solate (motovilec, kodrasta solata, rukola ...), zeleno jabolko, 15 dag jagod, olivno olje, jabolčni kis, nekaj lističev bazilike, sol, poper.

Solato očistimo, operemo in osušimo. Jagode očistimo, operemo in jih dve tretjini tenko narežemo. Jabolko operemo.

Peščišče izrežemo in jabolko narežemo na tenke krhlje. Preostale jagode pretlačimo ali zmeljemo s paličnim mešalnikom. Pet žlic olja, dve žlici kisa in pretlačene jagode zmešamo.

Dodamo sol, poper in nasekljano baziliko. Prelijemo solato, narezane jagode in jabolko, zmešamo in takoj postrežemo.