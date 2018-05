Mesni lonec z jabolki

Meso na šibkem ognju dušimo slabo uro

16. maj 2018 ob 09:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag svinjine, 4 jabolka, 8 brinovih jagod, žlička koromačevih semen, 2 žlici moke, 6 lističev žajblja, 4 žlice masla, 4 dl jušne osnove, olivno olje, sol, poper.

Meso narežemo na kocke in jih povaljamo v moki.

Segrejemo dve žlici masla in tri žlice olja, dodamo brinove jagode, stisnjen česen in koromačeva semena. Popražimo in dodamo meso. Opečemo ga z vseh strani, solimo, zalijemo z jušno osnovo in na šibkem ognju dušimo slabo uro.

Približno 20 minut, preden odstavimo, dodamo dve na krhlje narezani jabolki. Drugi dve jabolki naražemo na krhlje, jih popražimo na preostalem maslu skupaj z žajbljem in postrežemo k mesu.