Messi na sledi Ronaldu - noseča je tudi njegova Antonella

Nogometaša širita svoji družini

16. oktober 2017 ob 08:35

Barcelona/Madrid - MMC RTV SLO

Ne bo le Cristiano Ronaldo kmalu znova postal očka, po njegovih stopinjah gre tudi njegov veliki tekmec Lionel Messi, saj z ženo Antonello Roccuzzo pričakujeta tretjega otroka.

O tem se je že nekaj časa govorilo, zdaj pa je veselo novico potrdila 29-letna Antonella, ki je na Instagramu objavila družinsko fotografijo, na kateri jo vsi trije njeni fantje - mož Lionel ter sinova Thiago in Mateo, držijo za trebuh. Da ne bi bilo nobenega dvoma, za kaj gre, je pod fotografijo pripisala: "Petčlanska družina." Svetu je novico razkrila v nedeljo, prav na dan, ko so v njeni rodni Argentini praznovali dan mame.

30-letni Messi, ki je prejšnji teden Argentino popeljal na svetovno prvenstvo v Rusijo, in eno leto mlajša Antonella sta se poročila pred tremi meseci v domačem mestu Rosario, potem ko sta par že vse od leta 2008. Ko je bila Antonella prvič noseča, je Messi svetu razkril tako, da si je po zadetku za Argentino nad Ekvadorjem leta 2012 žogo dal pod majico. Ko se je rodil Thiago, si je njegovo ime dal vtetovirati na meča. Septembra leta 2015 je par dobil še drugega sina, Matea. Spol tretjega otroka še ni znan.

Cristiano naj bi po SP-ju skočil v zakonski jarem

Ne le Messi, otroka, že četrtega, pričakuje tudi portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je julija potrdil, da je njegovo dekle, španska manekenka Georgina Rodriguez, noseča. A Ronaldovo zasebno življenje je precej bolj pestro od Messijevega, ki je že desetletje zvest Antonelli. Ronaldu je namreč tri otroke - danes sedemletnega Cristiano Jr. in dvojčka, nekajmesečna Evo Mario in Matea, rodila neznana nadomestna mati. Četrtega otroka pa pričakuje z Georgino, za katero so britanski mediji nedavno poročali, da bi lahko kmalu postala tudi nogometaševa žena.

Tabloidi namreč trdijo, da se bosta Cristiano in Georgina poročila po koncu svetovnega nogometnega prvenstva prihodnje leto, Portugalec pa naj bi svoji izvoljenki nedavno podaril tudi zaročni prstan - 250.000 evrov vreden petkaratni diamantni "okras". Par naj bi sicer pričakoval deklico - o spolu otroka naj bi se zagovoril Georginin učitelj salse. Dojenček naj bi na svet privekal že zelo kmalu, saj naj bi lepotica imel rok poroda oktobra.

A. P. J.