MetalDays med najboljšimi glasbenimi festivali na svetu

Ob boku najboljšim festivalom metalske glasbe

27. januar 2017 ob 16:24

Tolmin - MMC RTV SLO

Festival MetalDays, ki se letos v Tolmin vrača petič zapored, je bil uvrščen na seznam najboljših festivalov metalske glasbe na svetu. Ob boku mu stojijo festivali, kot so Download, Desertfest in Nova Rock.

Na letošnjem festivalu se bo zvrstilo več kot 110 nastopajočih, med njimi pa bo tudi zasedba Marilyn Manson. Skupina s svojo glasbo že leta dosega velike uspehe - milijonske naklade albumov, prva mesta glasbenih lestvic, ponašajo pa se tudi s štirimi nominacijami za glasbeno nagrado grammy.

Med množico nastopajočih velja izpostaviti še Amon Amarth, Opeth, Doro, Iced Earth, Katatonia, Pain, Blues Pills, Bloodbath, Death Angel, Abbath, Shining, Loudness, Kadavar, Equilibrium, Sanctuary ...

Glasbeni portal NME kot razlog za uvrstitev tolminskega festivala na 13. mesto med najboljšimi navaja ravno nastop velikih imen Marilyn Manson in Amon Amarth ter nastop manjših, a precej obetavnih Rectal Smegma in Vasectomy.

Prvo mesto na seznamu najboljših je pripadlo britanskemu festivalu Download, kjer bodo letos nastopile zasedbe, kot so System Of A Down, Biffy Clyro in Aerosmith. Tudi drugo mesto je pripadlo Britancem - in sicer festivalu Desertfest, na tretjem mestu pa je nemški festival Wacken Open Air.

Na četrtem mestu je festival Hellfest, na petem Bloodstock, sledijo pa Live Evil, Roadburn, Fort Rock, Copenhell, Obscene Extreme in Nova Rock. Na 12. mesto so uvrstili Graspop Metal Meeting, seznam pa na 13. mestu končujejo ravno MetalDays.

Poleg poletnega festivala MetalDays, ki bo letos potekal med 23. in 29. julijem, bodo organizatorji letos premierno predstavili še festival Winter Days of Metal, ki bo potekal od 19. do 25. marca v Bohinjski Bistrici.

P. B.