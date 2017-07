Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Festival vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Obiskovalci bodo lahko tudi letos ob prireditvenem prostoru brezplačno kampirali. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Metaldays: trije odri, več kot 100 nastopajočih in na tisoče oboževalcev

Začetek glasbenega festivala

23. julij 2017 ob 18:01

Tolmin - MMC RTV SLO/STA

Na Sotočju v Tolminu se začenjajo glasbene počitnice MetalDays, v tednu dni se bo na treh odrih zvrstilo več kot 110 nastopajočih, med njimi Marilyn Manson, Amon Amarth, Opeth, Doro, Iced Earth, Katatonia, Pain, Blues Pills, Bloodbath, Death Angel, Abbath, Shining, Loudness, Kadavar, Equilibrium in Sanctuary.

Letošnja festivalska novost MetalDays je tretji oder, v celoti posvečen novim imenom metal glasbe. Glasbeni program na NewForces odru se je začel že v soboto, torej dan pred uradnim začetkom festivala. Tudi nocoj bo glasba odmevala le s tretjega odra, so sporočili organizatorji.

V ponedeljek bo koncertni del zaznamoval Marilyn Manson, ki je s svojo glasbo in "zunajzemeljsko pojavo" šokiral glasbeni svet v devetdesetih letih ter že takoj ob začetku kariere, predvsem z albumoma Antichrist Superstar in Mechanical Animals pridobil hkrati sloves antivzornika mladini in skoraj kultne privržence. Manson je s svojo glasbo dosegel velike uspehe - milijonske naklade albumov, prva mesta prodajnih lestvic, štirikrat pa je bil nominiran za glasbeno nagrado grammy.

Poleg Marilyna Mansona v ponedeljek na MetalDays prihajajo tudi Iced Earth, Loudness, Venom INC. in drugi.

Na torkovem glasbenem sporedu izstopajo Amon Amarth, Katatonia in Kadavar. V sredo na Sotočje prihajajo tudi Doro, Bloodbath, Shining, Grave Digger. Četrtek je dan za Opeth, Solstafir, Architects in Blues Pills. V petek, zadnji koncertni dan, na MetalDays med drugim prihajajo Heaven Shall Burn, Pain in Death Angel.

Festival vsako leto obišče na tisoče oboževalcev metala

MetalDays že leta prepričuje tudi z lokacijo - festival poteka ob sotočju Soče in Tolminke. Za dober začetek dneva bodo obiskovalcem vsako jutro na voljo joga, masaža in metalski fitnes, čez dan se bodo lahko preizkusili v slikanju ali se udeležili zabavnih športnih tekmovanj, organizatorji pripravljajo tudi druga presenečenja.

Festival v Tolmin vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev tako iz Slovenije kot iz celotne Evrope, vse več pa je obiskovalcev tudi iz drugih koncev sveta.

Obiskovalci bodo lahko tudi letos ob prireditvenem prostoru brezplačno kampirali, do Tolmina pa je mogoče priti tudi z organiziranim prevozom.

Od Metalcampa do Metaldays

Prvi Metalcamp je potekal leta 2004. Že takrat je na njem nastopilo nekaj svetovno znanih skupin, kot so Apocalyptica, Hypocrisy in metalske alternativne legende Danzig. Leta 2013 se je Metalcamp preimenoval v festival Metaldays in pod tem imenom deluje že peto leto zapored.

VIDEO V Tolminu se začenja festival Metaldays

Sa. J.