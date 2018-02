Michael Bublé in izbranka pričakujeta tretjega otroka

Po težkem letu znova sreča v družini

4. februar 2018 ob 08:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družina kanadskega pevca, besedilopisca in igralca Michaela Bubléja je lani preživljala težko obdobje, saj se je njegov 4-letni sin boril z rakom, zdaj pa sporočajo dobro novico - z Luisiano Lopilato pričakujeta tretjega otroka.

Glasbenikovi predstavniki za odnose z javnostjo so potrdili, da je 30-letna igralka že skoraj na koncu prvega trimesečja nosečnosti. Tako se bosta 4-letni Noah in 2-letni Elias razveselila mlajšega bratca ali sestrice. Veselo novico naj bi zakonca že sporočila sorodnikom in tako se vsi pripravljajo, da v družino sprejmejo novega člana.

Novica prihaja v javnost dobro leto po tem, ko je glasbenik sporočil, da so pri njegovem sinu diagnosticirali raka na jetrih. Takrat sta tako Bublé kot Luisiana Lopilato karieri postavila na stran in se posvetila predvsem temu, da bi se Noah počutil boljše.

Vir blizu družine je decembra lani za US Weekly potrdil, da se "Noah počuti boljše in da je Michael pripravljen vrniti se na delo", a da bo vseeno večino časa še vedno posvečal družini. "Kljub vrnitvi bo poskušal manj delati, da čim več časa lahko preživi z ženo in sinovoma."

Glasbenik je o sinovem zdravju nazadnje spregovoril julija lani, ko je za argentinsko televizijo pojasnil, da je vsako noč, ko ni mogel spati, molil, saj je takšno zdravljenje zelo dolg proces. "A hvala Bogu je najhujše že za nami. Ves čas moraš verjeti in biti močen."

"Noah je bil ves čas zdravljenja zelo pogumen in še vedno naju navdihuje s svojim pogumom. Zahvaljujeva se Bogu za moč, ki nam jo je dal," je februarja lani med sinovim zdravljenjem zapisal na Facebooku.

41-letni Buble in 12 let mlajša Argentinka, ki sta se zaljubila med snemanjem videospota za Michaelovo pesem Haven't Met You Yet, sta se poročila marca 2011 v Buenos Airesu.

P. B.