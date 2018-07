Michael Bublé o sinovem boju z rakom: "On je moj superjunak"

Stanje malega Noaha se izboljšuje

9. julij 2018 ob 16:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Michael Bublé se je ob tem, ko je bil njegov sin Noah diagnosticiran z rakom, soočil z največjim strahom slehernega starša. Družina je prestala pekel, zdaj pa se stvari končno obračajo na bolje.

Kanadski pevec Michael Bublé, ki je pred dnevi razkril, da s soprogo Luisano Lopilato pričakujeta deklico, se je po dolgem času razgovoril tudi o svojem najstarejšem sinu, 4-letnem Noahu, ki je pred dvema letoma zbolel za rakom.

"Resnično sem mislil, da se ne bom več vrnil h glasbi," je dejal pevec. Potem ko je bil Noah diagnosticiran z rakom, se je Bublé umaknil iz javnosti in se za nekaj časa popolnoma posvetil družini. "Družina je najpomembnejša. Zdravje mojih otrok je glavna prioriteta," je Bublé povedal v čustvenem intervjuju za avstralski časopis Herald Sun in dodal, da je bila družina v določenem obdobju "zlomljena na pol".

42-letni pevec je spregovoril o sinovi bitki z rakom in o tem, kako mu je grozljiva izkušnja dala nov pogled na življenje. "Prestal sem pekel. O tem ne govorim veliko, niti s svojimi prijatelji, saj preveč boli. To je moj fant. On je superjunak, ni mi treba podoživljati tega," je povedal zvezdnik in ob tem dodal, da je najhujše za njimi. Novice o tem, da se Noahu stanje izboljšuje in zdravljenje poteka dobro, so v javnost sicer prišle že lani.

Michael Bublé in njegova soproga Luisana Lopilato sta starša tudi 2-letnemu Elisau, kot rečeno pa se bo družina kmalu povečala še za eno članico.

M. Z.