Michael Caine: Vodka in cigarete zgodovina, edina pregreha je slanina

"Najbrž me bo pobralo kar med pogovorom z vami"

19. marec 2017 ob 18:06

London - MMC RTV SLO

Legendarni britanski igralec Michael Caine (84) je iskreno spregovoril o strahu pred smrtjo in ukrepih, ki jih je sprejel, da bi se ji še za nekaj časa izognil.

V pogovoru za tabloid The Sun je povedal, da si želi, da bi videl vnuke odrasti, in dodal: "Vem, da so mi dnevi šteti, in to je moja glavna skrb. Moral sem nehati popivati in vedno skušam najti kak nov recept proti raku, tako da potem kaj takega jem ali ne." Oskarjevec je iz svoje prehrane izločil vse sladkorje, sol in gluten, a njegova šibka točka ostaja sendvič s slanino.

V svojem hudomušnem slogu je povedal: "Najbrž me bo pobralo kar med pogovorom z vami, a povedati moram, da sem shujšal 14 kg samo zato, ker bi rad videl vnuke odrasti. Imamo šestletna dvojčka in sedemletnega fanta, rad bi dočakal vsaj njegovih 17."

Ženi Shakiri, s katero ima hčer Natasho (iz prejšnjega zakona z igralko Patricio Haines pa ima Caine še 60-letno Dominique), se je zahvalil, da ga je rešila uničujočega življenjskega sloga in dodal: "Brez nje bi bil že dolgo mrtev. Na dan sem popil steklenico vodke in pokadil več škatlic cigaret."

Medtem pa na platna prihaja njegov 163. (!) film, akcijska komedija s pomenljivim naslovom Going In Style (Upokojitev v slogu), v kateri z Morganom Freemanom in Alanom Arkinom igrajo upokojence, ki se odločijo oropati banko. A sam igralski velikan o upokojitvi bojda ne razmišlja, povedal je: "Ko ne bo več ponudb za delo, bom rekel, da sem se upokojil. Nad mano bodo morali obupati v filmskem poslu, in ne obratno."

A. K.