Michael Fassbender in Alicia Vikander na Ibizi skočila v zakonski jarem

Nista rada v središču pozornosti

16. oktober 2017 ob 11:50,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 18:54

Ibiza - MMC RTV SLO

Igralca Alicia Vikander in Michael Fassbender nikoli nista rada javno govorila o svoji ljubezni, zato tudi mediji niso vedeli, da sta tik pred poroko. Zvezdniški par je usodni da dahnil v krogu prijateljev in družine na Ibizi.

Novico je potrdila revija People potem, ko je Daily Mail objavil paparaci fotografije para z identičnima prstanoma na levem prstancu, zaradi česar so sklepali, da sta skočila v zakon.

Fotografije so bile posnete v eni izmed obmorskih restavracij, kjer sta si široko nasmejana privoščila poporočno zgodnje kosilo v družbi množice prijateljev in sorodnikov.

Nekateri mediji so sicer septembra že poročali o tem, da slavna igralca na Ibizi načrtujeta poročno slavje, a sta povabljencem zabičala, da morajo o vabilu molčati kot grob.

Kot navaja People, je poroka potekala v luksuznem resortu La Granja, že v petek pa sta se na otoku družila z družino in prijatelji, med njimi tudi režiserjem Stevom McQueenom, ki je Fassbenderja režiral v odličnem filmu o zasvojenosti s seksom, Sramoti.

Usoden je bil samotni otok

40-letni nemško-irski oskarjevski nominiranec, zvezdnik filmov Sramota in 12 let suženj, ter 29-letna švedska oskarjevka sta par tri leta. Spoznala sta se na snemanju filma The Light Between Oceans oktobra leta 2014, med soigralcema, ki sta za potrebe romantične drame več tedno v preživela sama na samotnem avstralskem otoku, pa se je kmalu vnela iskra.

"Vedela sem, da naj bi vlogo Toma odigral Michael, za katerega mislim, da je eden najbriljantnejših igralcev," je takrat povedala Vikanderjeva. Fassbender pa: "Ob Alicii sem bil kar malce prestrašen - bila je tako neustrašna in lačna. Resnično sem se počutil, da se moram zbrati in biti tako prisoten na kameri kot ona."

Zaljubljenca sta se v javnosti prvič skupaj pojavila šele lani januarja na podelitvi zlatih globusov, lani septembra pa je Alicia o svojem izbrancu dejala: "V bistvu nikoli nisva skrivala, da sva par, le raje imava zasebnost."

Vikanderjeva pred Fassbenderjem daljših zvez ni imela, je pa on veljal za pravega plejboja, ki si je do Alicie izbiral bolj ali manj temnopolte lepotice. Medtem ko romanci z Naomi Campbell in Rosario Dawson nista bili potrjeni, pa je bil nedvomno v zvezi z romunsko starleto Madalino Diano Gheneo, britansko atletinjo Louise Hazel, soigralko iz Sramote Nicole Beharie, soigralko iz filma Možje-X Zoe Kravitz in igralko Laesi Andrews, ki je Fassbenderja leta 2012 obtožila fizičnega nasilja.

A. P. J., K. S.