Michael in Alicia naj bi na Ibizi izrekla: "Vzamem."

Nista rada v središču pozornosti

16. oktober 2017 ob 11:50

Ibiza - MMC RTV SLO

Igralca Alicia Vikander in Michael Fassbender nikoli nista rada javno govorila o svoji ljubezni, zato mediji tudi zdaj le namigujejo na to, da sta se na Ibizi poročila.

V nedeljo so slavna igralca namreč paparaci opazili, da oba nosita identična prstana na levem prstancu, zato sklepajo, da sta skočila v zakon. V eni izmed obmorskih restavracij sta si privoščila kosilo v družbi množice prijateljev in sorodnikov, kar naj bi bilo poporočno kosilo. Nekateri so sicer septembra poročali o tem, da slavna igralca na Ibizi načrtujeta poročno slavje, a sta povabljencem zabičala, da morajo o vabilu molčati kot grob.

40-letni nemško-irski oskarjevski nominiranec in zvezdnik filmov Sramota in 12 let suženj ter 29-letna švedska oskarjevka sta par tri leta. Spoznala sta se na snemanju filma The Light Between Oceans oktobra leta 2014, med soigralcema pa se je kmalu vnela iskra.

A v javnosti sta se prvič skupaj pojavila lani januarja na podelitvi zlatih globusov, lani septembra pa je Alicia o svojem izbrancu dejala: "V bistvu nikoli nisva skrivala, da sva par, le raje imava zasebnost."

A. P. J.