"Michael Jackson je moji mami pomagal sesati po dnevni sobi"

V delu miniserija o kralju popa Michaelu Jacksonu

2. september 2018 ob 12:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

29. avgusta bi Michael Jackson, največji popzvezdnik, kar jih je kdaj živelo, praznoval 60. rojstni dan. Okroglega jubileja sam ni dočakal, svet pa nanj še ni pozabil: v predprodukciji je nova miniserija o manj znanem poglavju Jacksonovega življenja.

Scenarij za serijo v dveh delih je nastal po predlogi knjige My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man, ki jo je leta 2011 izdal Frank Cascio.

Televizijska miniserija bo torej v ospredje postavila četrt stoletja trajajoče prijateljstvo med Jacksonom in Casciom. Ta je glasbenika spoznal leta 1984, ko mu je bilo pet let. V naslednjih 25 letih se je skupaj z družino večkrat podal z glasbenikom na pot okoli sveta in je nato postal celo njegov asistent.

Je sesal v diamantnih rokavicah?

V oddaji Good Morning America je Cascio leta 2009 razkril, da je zvezdnik redno obiskoval njegovo družino v New Jerseyju, da bi užival v mirnem vsakdanjem življenju. "Rad je pomagal pri hišnih opravilih. Moji mami je denimo pomagal sesati," je razkril Cascio.

Režiser projekta še ni znan, snemati pa naj bi začeli že jeseni. Scenarij po Casciovi knjigi piše Jeff Farley, ki bo skupaj z avtorjem knjige o "vsakdanjem prijateljstvu z izjemnim človekom" tudi producent serije, navaja New York Post.

Popkulturni mejniki, ki jih poznamo vsi

Michael Jackson se je rodil 29. avgusta 1958 v ameriški zvezni državi Indiana. Prve uspehe v popularni glasbi je že kot deček požel v zasedbi The Jackson Five, kjer je prepeval s še štirimi brati. Kljub velikemu uspehu deške zasedbe pa se je na začetku 70. let prejšnjega stoletja odločil za samostojno ustvarjalno pot, ki ga je ponesla med najuspešnejše izvajalce zabavne glasbe vseh časov.

Leta 1979 je izdal prvi samostojni album z naslovom Off The Wall, ki se je z 11 milijoni prodanih izvodov zavihtel med najbolje prodajane albume na svetu. Vrhunec svoje slave pa je dosegel tri leta pozneje, ko je na glasbene police poslal ploščo z naslovom Thriller.

V zadnjih letih življenja so mediji poročali predvsem o njegovih finančnih težavah, ki naj bi bile posledica številnih tožb, ki so se zgrnile nad zvezdnika. Prav to naj bi bil eden izmed vzrokov, da se je pripravljal na vrnitev na koncertne odre. Tega ni uresničil, saj mu je 25. julija 2009 zaradi prevelikega odmerka uspaval zastalo srce.

A. J.