Michael Moore že ve, za koga bi volil leta 2020. Za mišičnjaka The Rocka.

Dwayne Johnson se je z mislijo na kandidaturo že poigraval

4. maj 2017 ob 20:39

Los Angeles

Oskarjevec Michael Moore je prepričan, da bi se morali demokrati v iskanju svojega kandidata na naslednjih ameriških volitvah ozreti proti Hollywoodu, sam pa ima v mislih že konkretno ime.

Provokativni dokumentarist, ki je tri tedne pred lanskimi predsedniškimi volitvami na hitro sestavil in izdal protitrumpovski dokumentarec Michael Moore in Trumpland, je te dni spet v središču pozornosti ameriške javnosti, saj je napovedal monodramo The Terms of My Surrender (Pogoji moje predaje), v kateri bo občinstva popeljal "na vožnjo skozi Združene države norosti".

63-letni režiser bo svoj smisel za satiro tudi tokrat seveda uperil proti predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi administraciji. Moore je bil sicer tako rekoč edini predstavnik liberalnega Hollywooda, ki je že v času predvolilne bitke opozarjal, da bo na volitvah najverjetneje zmagal Trump.

"Če želite moje filozofsko mnenje - ena od stvari, ki je dekomkrati niso razumeli, je bila to, da je bil Trump priljubljen TV-zvezdnik. Že 20 let se sprašujem, zakaj demokrati ne kandidirajo s Tomom Hanksom? Zakaj ne z Oprah Winfrey? Zakaj se ne odločimo za nekoga, ki ga imajo Američani radi," se je vprašal v intervjuju za revijo Variety.

"Demokrati vedno bežijo od Hollywooda in jaz jih vedno sprašujem, zakaj. Kajti tukaj, kjer živimo, imajo ljudje Hollywood radi. Radi imajo filme, radi imajo zvezdnike. Republikanci so kandidirali z Reaganom, s Schwarzeneggerjem. Goper iz serije The Love Boat je bil izvoljen v kongres," je razložil.

Nekdo, s katerim ni dobro češenj zobati

Sam pa tudi že točno ve, koga si želi. "Koga hočete za vrhovega poveljnika? Jaz hočem prekletega The Rocka!" je kot favorita izpostavil akcijskega zvezdnika Dwayna Johnsona, ki se ga je prijel ta vzdevek.

"Prestrašil bi vsakogar, ki bi nas želel napasti. Pomislite, kako bi bili varni, če bi bil on predsednik," je razložil, zakaj se mu zdi slavni mišičnjak primeren za prvega moža ZDA. "Ali pa Liam Neeson, ampak on ne more kandidirati, saj ustava narekuje, da je treba biti rojen v ZDA. Torej, kdo je ameriški Liam Neeson, ki bi lahko kandidiral. Zato, ker si z njim nihče ne bi upal češenj zobati," je pojasnil.

The Rock je o kandidaturi dejansko že razmišljal

Zvezdnik franšize Hitri in drzni se na Moorovo podporo na politični poti sicer še ni odzval, je pa novembra lani glede možnosti, da bi kdaj kandidiral tudi sam, dejal: "Ljubim svojo državo. Sem velik domoljub in zdi se mi, še posebno zdaj, da je vodstvo zelo pomembno. Odlično in spoštovano vodstvo je zelo pomembno," je dejal.

"Če bi se počutil kot primeren kandidat in bi okrog sebe lahko zbral tudi druge odlične voditelje, bi se za kandidaturo takoj odločil," je priznal.

