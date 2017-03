Michelin naj bi po Hrvaški prišel tudi v Slovenijo - pa imajo zvezdice še težo?

Uspeh Ane Roš in Hiše Franko odmeva

29. marec 2017 ob 16:22

Luzern - MMC RTV SLO

Michael Ellis, direktor znamenitih Michelinovih kulinaričnih vodičev, je na kongresu mladih gostincev (JRE) v švicarskem Luzernu, ki so se ga udeležili tudi najboljši slovenski gostinci, napovedal, da je Slovenija naslednja na vrsti za zvezdice.

Po navedbah Ellisa naj bi Michelinovi ocenjevalci že kmalu obiskali Slovenijo, katere kulinarična scena se v zadnjih letih silovito razvija, tudi zaradi nedavnih uspehov Ane Roš in Hiše Franko pa so bili strokovnjaki mnenja, da se podalpske državice ne da več ignorirati.

Kdaj naj bi ocenjevalci prišli k nam, sicer ni znano - lahko že letos, lahko prihodnje leto, navaja portal vivi.si.



Kdo bi si od slovenskih restavracij lahko obetal michelinke?

V prvi vrsti je tu Hiša Franko, 69. najboljša restavracija sveta po izboru 50 Best, ki ima na čelu tudi najboljšo kuharsko mojstrico leta po izboru 50 Best (Ano Roš). Potem sta tu še oba že leta težkokategornika vrhunske kulinarike - Zemono (Tomaž Kavčič) in JB (Janez Bratovž). Takoj za njimi so restavracije, zbrane v združenju JRE (mladi gostinci Evrope): poleg Franka in Zemona še DAM, Debeluh, Pavus, Rajh, Pikol, Rizibizi, Mahorčič, Pri Danilu, Vila Podvin, Skipass Hotel, Hiša Denk in Rakar. Ob tem bi lahko omenili še favorita avstrijskih ocenjevalcev restavracijo Mak, ljubljansko restavracijo Strelec ter novinca Atelje in Monstero. Pa še kdo bi se našel, a realno je, da bi v prvem letu Slovenija dobila največ tri restavracije z zvezdico.



In čeprav smo na michelinke pri nas čakali dolga leta, kalkulirali, ali nas bodo morda priključili k vodiču za evropske prestolnice, in nato pričakovanja nižali, češ premajhni smo, Michelin pa za izdajo vodiča potrebuje večji trg, pa je treba reči, da do novice prihaja v času, ko je Michelin malce izgubil svoj lesk - saj veste, kot tisti odsluženi rockovski velikani, ki na stara leta prihajajo koncertirat v Halo Tivoli.

V zadnjih letih mu namreč vse večjo konkurenco predstavlja seznam 50 Best Restaurants (na njem je dejansko 100 restavracij), ki ga imajo mnogi za referenčnejšega od zvezdic, na njem pa imamo Slovenci od včeraj na 69. mestu Hišo Franko. Vse bolj postaja tudi jasno, da je sistem podeljevanja zvezdic skrajno netransparenten in pogosto prihaja do povsem nerazumljivih odločitev.

Milijoni za Michelin

Kdo so Michelinovi ocenjevalci, ni znano, je pa javnosti vse bolj jasno, da gre tudi pri michelinkah za sistem daj-dam. Tu ni govora o podkupovanju, pač pa o intenzivnem lobiranju, ki nemalokrat zajema tudi velik (beri: drag) angažma pri gostitvi ocenjevalcev. To je bilo najbolj očitno pri nedavni in povsem nepričakovani uvrstitvi Hrvaške v Michelinov vodič - pa čeprav niso Hrvatje nikdar skrivali, da so si že leta intenzivno prizadevali za prihod Michelina v državo (za razliko od slovenskih pristojnih organov, ki so vse tovrstne akcije gladko preložili na pleča zainteresiranih gostincev).

Vodič, ki je imel do zdaj tako stroge kriterije, katera država sploh lahko dobi vodič (prvi pogoj je zagotovljena prodaja vodiča v konkretni nakladi v tej državi), je za Hrvaško sploh prvič v zgodovini uvedel spletni vodič, v katerem so prilepili našim sosedom točno eno zvezdico (restavracija Monte, Rovinj), ob tem pa sekcijo "Michelin priporoča" zapolnili z res sumljivim izborom, najboljših pa sploh omenili niso.

Zato ni čudno, da je znani hrvaški kulinarični pisec Hrvoje Petrić novico, da prihaja Michelin v Slovenijo, pospremil s sarkastičnim "Upam, da si ne bodo privoščili take blamaže kot s Hrvaško".

Tajska za Michelin plačala milijone

Do novice, da se Michelin zdaj končno ozira tudi proti Sloveniji, prihaja tudi v času, ko Michelin kot po tekočem traku napoveduje nova tržišča - Ellis je nedavno namignil, da bi Michelin lahko prišel v Dubaj, dokončno pa je že potrjeno, da bo do konca leta Michelinov vodič dobila Tajska.

Ta ima v Bangkoku kar nekaj težkokategornikov (Gaggan, Nahm, Bo.Lan ...), a mnoge je razburilo, ko so izvedeli, koliko je tajsko ministrstvo za turizem vložilo v ta projekt - reci in piši 4,1 milijona dolarjev za petletno pogodbo z Michelinom.

A če pustimo kritiko na strani, je treba tudi priznati, da imajo vsaj zaenkrat michelinke v svetu dobrojedcev in petičnih gastroturistov še vedno precej veliko težo, zato je verjetno v obdobju, ko si Slovenija prizadeva postati butična destinacija, vsaka zvezdica dobrodošla.

