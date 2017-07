Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 34-letna pevka se bo drugič poročila. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Michelle Branch zaročena z bobnarjem skupine The Black Keys

Drugi zakon za pevko

4. julij 2017 ob 09:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

34-letna ameriška pevka Michelle Branch, ki se je leta 2001 vtisnila v spomin poslušalcem s skladbo Everywhere, je zaročena z bobnarjem zasedbe The Black Keys Patrickom Carneyjem.

Zaroka se je zgodila med praznovanjem Michelinega rojstnega dne. Tik preden je pevka želela upihniti svečke, jo je prekinil Carney in jo zaprosil za roko. "Nič mi ni ostalo drugega, kar bi si lahko zaželela," je zapisala Brancheva na družbenem omrežju Instagram. Tam je s svojimi sledilci tudi delila svoj zaročni prstan in dodala: "34-ta bodo mogoče najboljša leta do zdaj."

Par se je spoznal leta 2015, ko je Carney pomagal pri produkciji pevkinega zadnjega albuma Hopeless Romantic - njen prvi studijski album po letu 2003. Med delom sta začela spoznavati, da sta se zaljubila, je razlagala v intervjuju za Billboard.

"Ta album se ne bi zgodil, če on ne bi sodeloval," je še dodala pevka, ki je bila že enkrat poročena, in sicer z baskitaristom Teddyjem Landaujem, s katerim ima 11-letno hčerko Owen. Carney pa je bil predtem poročen že dvakrat.

K. K.