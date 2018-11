Michelle Obama spregovorila o svojih težavah s plodnostjo

Doživela je tudi splav

9. november 2018 ob 22:04

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama, ki se je med svojim bivanjem v Beli hiši prikupila številnim Američanom, je v knjigi spominov, naslovljeni Postati (Becoming), razkrila, da se je v preteklosti soočala s hudimi težavami s plodnostjo.

Knjiga spominov bo izšla v prihodnji teden, v njej pa je Michelle Obama spregovorila tudi o temnem obdobju svojega življenja, ko sta s soprogom dlje časa poskušala zanositi. Ko sta naposled le spočela otroka, je Michelle v prvih tednih nosečnosti splavila.

Svoje občutke ob izgubi nerojenega otroka je nekdanja prva dama razkrila tudi v pogovora za ameriško televizijo ABC. "Počutila sem se izgubljeno in osamljeno in počutila sem se, kot bi mi spodletelo, ker nisem vedela, kako pogosti so splavi, saj ne govorimo o njih," je dejala v pogovoru, ki ga bodo v celoti predvajali v nedeljo.

"Biološka ura je resnična," je še dejala Obamova. Razkrila je, da sta se v sredini njenih 30 let s soprogom nato odločila za umetno oploditev. Tako sta uspešno spočela prvo hčerko Malio, nato pa še Sasho, piše BBC.

"Mislim, da je to najhujša stvar, ki jo ženske lahko naredimo druga drugi - da ne delimo resnice o svojih telesih, kako delujejo in kako ne delujejo," je dodala. Ob tem je izpostavila tudi, da so mladi pari, ki doživijo podobno tragedijo, pogosto prepričani, da je z njimi nekaj narobe. "Želim, da vedo, da morata tudi Michelle in Barack Obama, ki imata sicer čudovit zakon, delati na svojem razmerju in skupaj reševati težave," je izpostavila.

Del spominov je namreč posvečen tudi začetku razmerja z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo. Zapisala je, da sta večkrat obiskala zakonskega terapevta in se tudi sama soočala s težavami v zakonu, predvsem takrat, ko je bil mož veliko odsoten zaradi službe. "S pomočjo zakonskega terapevta sva se naučila, kako se pogovoriti o stvareh, ki naju razdvajajo," je dejala za ABS.

K. Ši.