Michelle Williams je skrivaj stopila v zakonski jarem

Poročila se je s pevcem Philom Elverumom

27. julij 2018 ob 09:59

Adirondacks - MMC RTV SLO, Reuters

Michelle Williams, uspešna ameriška igralka in štirikratna nominiranka za oskarja, je v intervjuju za revijo Vanity fair razkrila, da se je skrivaj poročila.

Srečni izbranec je pevec in tekstopisec Phil Elverum, ki je javnosti znan pod umetniškim imenom Mount Eerie. Par je usodni "da" dahnil v intimnem krogu najbližjih prijateljev in družinskih članov.

"Nikoli nisem obupala nad ljubeznijo," je v intervjuju zagotovila igralka in dodala, da je po številnih letih znova v razmerju, v katerem se počuti zadovoljno, srečno in svobodno.

Danes 37-letna igralka je bila v preteklosti že v resnem razmerju, in sicer z igralcem Heathom Ledgerjem. Leta 2005 se jima je rodila hči Matilda, po treh letih pa se je par leta 2007 razšel. Ledgerja so nekaj mesecev kasneje našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku – zanj je bil usoden prevelik odmerek predpisanih zdravil.

Za revijo je igralka še razkrila, da se je preteklo desetletje trudila najti koga, ki bi jo sprejemal, kot jo je sprejemal Heath Ledger. "Matildi vedno rečem: tvoj oče me je ljubil, preden sem postala uspešna igralka. Ljubil me je pred slavo in lepimi oblekami," je še razkrila igralka.

"V razmerju se ne sprijazni zlahka. Če te partnerjev odnos prizadene, rani, če te omejuje ... potem to ni ljubezen," je za konec še dodala Williamsova.

K. Ši.