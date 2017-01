Miha Šalehar: Avto nujno zlo, če ne želiš biti moker

Bodimo boljši

22. januar 2017 ob 12:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Avtomobil je brez zveze. To je nujno zlo, če ne želiš biti moker,“ pravi radijski voditelj Miha Šalehar, zaprisežen kolesar, ki obožuje kolesa za spuščanje po strmih gozdnih poteh in tudi "trial" motocikle. V rubriki Bodimo boljši se je tudi pokesal za "svoje grehe" za volanom.

Kakšen voznik je Miha Šalehar? "Najboljši,“ pojasni in pove, da k vožnji včasih pristopa tudi zelo filozofsko. "Zdi se mi, da je vožnja oziroma ravnanje na cesti kazalnik splošne družbene klime. Ko se družimo v trgovini, že bolj hlinimo, da smo nekaj drugega. Na cesti, ko se skrivamo za zatemnjenimi stekli, pa lahko postanemo iskreni sebični kreteni, kakršni po večini smo.“

Ko se usede v avto, se mestoma trudi ne biti tak. To pomeni, da ne vozi za ritjo, da vklopi smerni kazalec, da bi pokazal, da namerava v bližnji prihodnosti zaviti levo ali desno. Tudi varnostno razdaljo upošteva.



Zdaj le še trezen za volan

Pa še nekaj: "Ne vozim več nabit.“ Zakaj pa ne? "Če bi rekel, da zato, ker sem še enkrat delal izpit, bi bil odgovor samo delno pravilen. O tem se začel razmišljati naknadno. Verjetno ni dobro, če se komur koli kaj zgodi.“

Če bi kaj spremenil pri svoji vožnji, sta to dve stvari. Najbolj ga je sram pri vožnji tega, da ko vidi, da nekdo v avtomobilu na semaforju menca, in ko spelje za njim, pogleda, ali vozi dekle ali 'mali tipček'. "Potem sem pameten in hupam. Če pa vidim pleča konkretnih gabaritov, se vzdržim hupanja. To je res eno 'pezdetovstvo',“ pove brez dlake na jeziku.

"Pa še nekaj bi rad povedal. Res ne razumem, zakaj ob prometnih konicah na ceste spravljajo kandidate za voznike v šolah vožnje. Včasih jih zelo na 'ihto' prehitim. Tega ne bom več počel.“

V rubriki Bodimo boljši v oddaji Avtomobilnost smo gostili Miho Šaleharja.

Gr. Pr.