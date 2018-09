Miha Šalehar v MMCanalizi: "Knjiga je tudi terapija zame"

11. september 2018 ob 08:59,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Knjige Duh česa v tiskani obliki sploh nisem prebral. Vedno s težavo preletim svoje tekste, ko so enkrat napisani. Svojih oddaj ne poslušam, tudi z gledanjem sebe po televiziji sem imel težave," je dejal Miha Šalehar v MMCanalizi.

Šalehar, radijski voditelj in kolumnist, je pred nekaj tedni izdal zbirko kolumn Duh česa, zato ga je ob tej priložnosti gostil MMC-jev novinar Slavko Jerič. Vedno pronicljivi Šalehar je dejal, da ni verjel, da bo njegova knjiga taka prodajna uspešnica, saj je že po enem mesecu morala v ponatis. "Počaščen sem, da je toliko ljudi pripravljeno v roke vzeti mojo knjigo. Prav ganljivo, hvala," je dejal in v isti sapi zatrdil, da sam svoje knjige sploh nikoli ni prebral.

"Kot vedno sem skušal biti skrajno iskren. Vedno razmišljam, zakaj napišem, kar napišem in kako pride do teme, ki jo obdelujem. Imam pa vedno težave z naslovi, zato vidim, da to namesto mene naredijo uredniki," je še dodal.

Knjigo Duh česa je ilustrirala njegova partnerica Neja Engelsberger. "Ilustrirala je na način, da me malo zafrkava in opozarja na moje nedoslednosti. Knjiga je zato tudi terapija zame, tudi jaz sem čisto navaden obsojenec na životarjenje po kanonu srednjega sloja."

Največji izziv: Prazna baterija na računalniku

Na vprašanje gledalca, kaj je njegov največji izziv pri pisanju, je v svojem slogu odgovoril: "Vse življenje sem svobodnjak. Moja motivacija je stirodur za 'cokl', največji izziv pa, da mi bo zmanjkalo baterije na prenosnem računalniku."

Obregnil se je ob anonimne komentarje na spletu in se zavzel za to, da bi se morali vsi, ki želijo na spletu zapisati svoje mnenje, predstavljati z imenom in priimkom. Dodal je, da je včasih bral vse slovenske kolumniste, zdaj pa tega ne dela več sistematično in prebere le tisto, kar mu pride pod roko. "Sem samotni jezdec, rad delam stvari sam. A na Valu 202 smo v zadnjih letih začeli gojiti prakso vzajemne pomoči in kreativnega sodelovanja, zato imam kar veliko kreativne podpore. In to mi je všeč," je še dodal.

Na voditeljevo vprašanje, ali težko reče ne, je dejal, da vedno lažje, včasih pa je s tem res imel težave. "Sposobnost reči ne je pomembna oblika izkazovanja ljubezni do samega sebe, mi je nedavno dejala moja ljubezen," je dodal.

Radio - čudovit starosvetski medij

Šalehar je še povedal, da se izmed vseh medijev najbolje počuti na radiu. "To je čudovit starosvetski medij. Produkcija je hitra, dinamika dobra. Uživam delati oddaje v živo. Televizijska produkcija me je vedno malo dušila."

Posnetek pogovora si lahko ogledate spodaj.

C. R.