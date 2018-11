Mačkino nenavadno mijavkanje je bilo znak za preplah. Foto: EPA Dodaj v

Mačja junakinja: Z mijavkanjem družini rešila življenje

Zaradi pozabljene sveče se je vnel prt

28. november 2018 ob 09:20

Karlsruhe - MMC RTV SLO, STA

Mačka je s svojim nenavadnim mijavkanjem v začetku tedna zbudila 35-letno Nemko in tako preprečila najhujše.

V hiši v nemškem kraju Calw se je zaradi pozabljene sveče namreč vnel prt na mizi, zaradi česar je bila celotna stavba ujeta v dim, so v torek sporočili policisti iz mesta Karlsruhe.

Mama je skupaj s svojima otrokoma, starima štiri in 11 let v času požara spala v zgornjem nadstropju in se je zbudila šele, ko je mačka začela nenavadno mijavkati. Nemudoma je nato zavohala dim in opazila, da je celotno stopnišče zadimljeno, poročajo nemški mediji.

Nemka je nato na pomoč poklicala gasilce, ki so rešili družino in pogasili požar. Nastala je le manjša škoda.

A. K.