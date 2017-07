Mike Pence: "K temu me je izzval senator Rubio!"

Fotografija se je hitro razširila po spletu

8. julij 2017 ob 12:30

Merritt Island - MMC RTV SLO

Ameriški podpredsednik Mike Pence se je opravičil Nasi, potem ko se je fotografija, na kateri se dotika kosa astronavtske opreme, razširila na spletu.

Fotografi so Mike Pencea med obiskom Kennedyjevega vesoljskega centra ujeli v trenutku, ko se je dotikal strojne opreme za polete v vesolje. Vse skupaj ne bi bilo nenavadno, če se ameriški podpredsednik ne bi opreme dotikal ravno pod velikim napisom, ki to prepoveduje.

Fotografija se je nemudoma razširila po spletu, nekateri uporabniki družbenih omrežij so dejanje obsojali, večini pa se je fotografija zdela zabavna.

Naslednji dan se je Pence Nasi na Twitterju opravičil in v šali dodal, da ga je k dejanju izzval senator Floride Marco Rubio. Nasa je politiku odgovorila, da opremo tako ali tako redno čistijo. Pojasnili so, da tiste dele, ki se jih resnično ni dovoljeno dotikati, dodatno zaščitijo.

Sicer je šlo za pokrov ameriškega vesoljskega plovila Orion, ki ga za Naso razvija podjetje Lockheed Martins. Z njim naj bi se izvajale misije na Luno, asteroide in Mars, prevažalo pa bo posadko od dveh do šestih astronavtov.

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv