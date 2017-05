Mikey Way: Razhod My Chemical Romance je prispeval k moji odvisnosti

Iskreno o času po delovanju v zasedbi MCR

27. maj 2017 ob 19:51

Nekdanji baskitarist skupine My Chemical Romance (MCR) je v nedavnem intervjuju spregovoril o težavah z mamili in o tem, kako je nanj vplival razhod zasedbe.

Way se sicer pripravlja na izdajo debitantske plošče skupine Electric Century, kjer deluje v zadnjem času. Za Billboard pa je poleg albuma, ki so ga naslovili For The Night To Control, spregovoril tudi o preteklosti.

"Odvisniki so razvpiti lažnivci in takšen sem bil pred časom tudi jaz. Tako sebe kot vse druge sem prepričeval, da nimam težav. V iluziji sem živel več desetletij," je pojasnil. Nato pa je sledila "intervencija", ki jo je pot pretvezo, da gre za sestanek celotnega benda, pripravil David Debiak iz Electric Century. "Prišel sem v New Jersey in imel sem občutek, da bomo govorili o snemanju plošče. Dava sem vprašal, kdaj gremo v studio, on pa je hladno odvrnil, da nisem prišel zaradi tega." Ob tem priznava, da je bilo vse skupaj v bistvu nekakšno olajšanje. "Pomoč bi moral poiskati že prej."

Negativno vplival tudi razhod MCR

Nato je razložil, da je na njegovo vedenje in odvisnost vplival tudi nesrečni razhod zasedbe MCR. "S skupino je bilo konec, v tistem času pa sem bil tudi v postopku ločitve. Vse najbolj stresne stvari so vedno na kupu. Z njimi sem se takrat znal soočati zgolj s pomočjo tablet in samo tako mi je uspevalo. Že zelo zgodaj sem se začel zatekati k narkotikom."

"Ko prideš z odvajanja, moraš dejansko začeti od začetka. Znova se moraš naučiti, kako nazaj dobiti vse tisto, kar si imel, ko nisi bil zadet. Šele ko prideš z odvajanja, se začne pravo delo."

Oboževalci še vedno upajo na združitev

My Chemical Romance so se sicer razšli leta 2013, a so se pred kratkim združili zgolj za en koncert. Ko so pred časom najavili, da bodo znova izdali ploščo The Black Parade in s tem počastili njeno deseto obletnico, so oboževalci nemudoma začeli predvidevati, da to pomeni ponovno združitev. "Vsi so bili presenečeni," je takrat kitarist Ray Toro pojasnil za portal NME. "Nismo se zavedali, kako dramatičen je bil tisti napovednik. Iskali smo zgolj "kul" način, da najavimo to posebno izdajo. Odziv nas je šokiral v neverjetno pozitivnem smislu. Res smo veseli, da po vseh teh letih ljudje še vedno poslušajo naše skladbe. Ena izmed najboljših stvari pa je to, da nas poslušajo tudi tisti, ki se v času ustanovitve MCR-ja še sploh niso rodili," je sklenil.

