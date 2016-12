Milena Zupančič si vožnje brez avtomatskega menjalnika ne predstavlja več

Poudarki Motijo jo počasno prehitevanje tovornjakov in brezobzirni vozniki

31. december 2016 ob 12:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

V več kot 40 letih vozniškega staža je slovenska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič nabrala že toliko kilometrov, da bi lahko večkrat obkrožila zemeljsko oblo. Izpit je naredila v času množičnosti fičkov na naših cestah, čeprav je sama prisegala na spačke. Zdaj se je navadila na večje in varnejše avtomobile, ročni menjalnik pa zamenjala za avtomatskega.

Letos decembra je dobitnica Borštnikovega prstana in Prešernove nagrade za trajen prispevek k razvoju slovenske kulture dopolnila 70 let. Za volanom je še vedno zelo dejavna, kilometri na relaciji Gorenjska-Ljubljana se pridno nabirajo. V več kot štirih desetletjih so se spremenili tako ceste kot avtomobili in vozniki, pravi Milena Zupančič, ki je imela v svoji vozniški karieri pet spačkov. "Seveda so mi všeč tudi novi avtomobili, ampak čez spačka ga ni. To je vezano tudi na mladost. To je bil avtomobil, ki je imel poseben čar, duh, vsebino. Zelo sem ga imela rada. Najraje od vseh avtomobilov, ki sem jih vozila."

"Moja mama v avtomobilu preklinja“

"Pred 20 leti so se na cesti pojavili večji in hitrejši avtomobili. A so v njih pogosto sedeli vozniki, ki niso bili sposobni voziti niti fička. Vozili so zelo nesramno, objestno," pravi igralka in našteva, da jo na cestah, predvsem na avtocestah, zmoti prehitevanje tovornjakov, ki vozijo vzporedno, vozniki pa so obsojeni na njihov tempo.

Prizna, da tudi sama ni brez napak. Pri sebi kot voznici bi spremenila predvsem to, da bi se od doma odpravila pravočasno in ji ne bi bilo treba hiteti. Včasih tudi preklinja čudne voznike, čeprav prizna, da to nikoli ne pomaga. To jo očitno spremlja že veliko let, saj je njena hči, ko je morala v šoli napisati prvi spis o svoji mami, zapisala: "Moja mamica v avtu preklinja in se jezi na druge šoferje."

Sama je raje voznica kot sopotnica, vožnje pa si ne predstavlja brez radia in avtomatskega menjalnika. Vse življenje je vozila avtomobile z ročnim menjalnikom, zdaj pa ima že sedem let avtomobil, ki je bil ob nakupu na voljo le z avtomatskim menjalnikom. "Ni govora, tega ne bom nikoli znala voziti," je dejala prodajalcu. On pa: "Boste videli, preizkusite. Res sem ga vzela na testno vožnjo. Nenadoma je bila noga odveč. Pred vsakim semaforjem sem začela prijemati po menjalni ročici. Na začetku je bilo čudno, zdaj pa ne bi zamenjala avtomatika za ročni menjalnik. Niti pod razno," še pravi igralka.

Zupančičeva je v pogovoru za rubriko Bodimo boljši izdala tudi to, kako se je spopadala s serpentinami na Sardiniji in vožnjo po levem pasu na Irskem.

