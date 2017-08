Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Miley Cyrus se je poslovila od svojega uporniškega obdodja, kar se bo pokazalo tudi pri prihajajočem albumu. Foto: Reuters Sorodne novice Miley Cyrus: Končala sem obdobje uporništva Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Miley Cyrus se pripravlja na izdajo novega albuma

Album Younger Now naj bi izšel konec septembra

13. avgust 2017 ob 10:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pevka Miley Cyrus se po besedah svojega očeta Billyja Raya Cyrusa na novem albumu, ki bo izšel 29. septembra, vrača k svojim koreninam.

24-letna pevka, ki je pred kratkim oznanila, da se je poslovila od svojega uporništva, bo septembra izdala svoj novi album. Mirnejše obdobje, ki ga ne zaznamujeta več alkohol in marihuana, pa se bo zrcalilo tudi v albumu. Čeprav o albumu, ki ga je naslovila Younger Now, ni znano veliko, pa se bo, kot kaže po prvem izdanem singlu Malibu, precej razlikoval od pevkinih albumov Bangerz in Miley Cyrus & Her Dead Petz. Na novi plošči namreč napoveduje več akustičnih skladb in melodij, med njimi pa naj bi bila tudi pesem, posvečena Hillary Clinton, ki jo je Miley na lanskih predsedniških volitvah v ZDA podpirala.

Kot je razkrila, je večino besedil in melodij za prihajajoči album napisala sama, saj se je odpovedala sodelovanju z glasbeniki, pisci besedil in producenti, ki so ji pomagali pri preteklih albumih.

Prihajajoči album naj bi imel countryjski prizvok, saj se Miley po besedah svojega očeta Billyja Raya Cyrusa vrača h koreninam. "Na albumu bo popolnoma iskrena," je dodal Billy Ray.

Singel Malibu se je na Billboardovi lestvici najbolj vročih sto hitov sicer že zavihtel na deseto mesto, drugi singel z albuma Inspired pa je prav tako naletel na topel sprejem, še poroča Rolling Stone.

Sa. J.