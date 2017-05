Miley Cyrus: Zaključila sem z obdobjem uporništva

Začenja z novim poglavjem

5. maj 2017 ob 19:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

24-letna Miley Cyrus, ki je zaslovela z vlogo v najstniški seriji Hannah Montana, je za Billboard Magazine spregovorila o novem, bolj mirnem poglavju življenja.

Poudarila je, da se poslavlja od marihuane in alkohola, saj se želi osredotočiti na novo glasbo, s katero bo ljudem predstavila nov zvok. Želi si, da bi javnost njeno uporniško obdobje pozabila ter jo ponovno začela jemati resno.

"Kadila nisem že tri tedne," je dejala v intervjuju. "Še nikoli nisem bila tako dolgo brez marihuane. Ne drogiram se, ne pijem alkohola, zdaj živim drugače. To je nekaj, kar sem si že dalj časa želela storiti." V preteklosti je sicer na družbenih omrežjih pogosto objavljala fotografije kajenja ter bila odkrita zagovornica marihuane. Na European Video Music Awards leta 2013 je marihuano kadila celo na odru.

Poudarila je, da se je za opustitev kajenja odločila povsem sama. Zdelo se ji je, da se glasbeno ne more razvijati, če je obkrožena z ljudmi, ki ves čas kadijo. "Rada se obkrožim z ljudmi, ob katerih se počutim bolj razvito in odprto. Začela sem opažati, da to enostavno niso ljudje, ki so ves čas pod vplivom drog. Zdaj si želim biti povsem čista, saj imam jasno začrtano pot, po kateri želim iti."

Pevka bo novo skladbo, ki jo je naslovila Malibu, izdala 11. maja, napoveduje pa povsem drugačen zvok, kot smo ga bili pri njej vajeni do zdaj. Skladba naj bi govorila ravno o odnosu z Liamom Hemsworthom. Spoznala sta se na snemanju filma The Last Song, se zaročila in nato leta 2013 zaroko preklicala. Aprila lani sta se v javnosti ponovno začela pojavljati skupaj in od takrat naprej sta ponovno par.

Na novi plošči napoveduje več akustičnih skladb ter melodij, ki jih je ustvarila sama. Ob tem izpostavlja skladbo, posvečeno Hillary Clinton, ki jo je na lanskih predsedniških volitvah v ZDA javno podpirala.

P. B., foto: Reuters