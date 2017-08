Milijarder Elon Musk naredil konec romanci z Amber Heard

Igralka bila predtem poročena z Johnnyjem Deppom

6. avgust 2017 ob 17:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amber Heard očitno nima sreče v ljubezni - potem ko je njen zakon z Johnnyjem Deppom lani razpadel, ko ga je obtožila fizičnega nasilja, je igralko zdaj zapustil milijarder Elon Musk.

Kot poroča Daily Mail, je 31-letna Heardova "povsem uničena", potem ko je 46-letni lastnik podjetja Tesla Motors naredil konec njuni leto dni dolgi romanci.

Neimenovani vir je za časopis povedal, da je med Amber in Elonom konec in da je bila to njegova odločitev. "Zvezo je končal pred tednom dni. Slišal je določene stvari o njenem obnašanju, ki mu niso bile všeč. Amber zna biti zelo manipulativna in sebična. Elon je zdaj nazaj v Los Angelesu, medtem ko si ona liže rane v Avstraliji," je še dodal.

Biseksualna igralka sicer v Avstraliji, kjer sta imela z Deppom leta 2015 kar nekaj pravnih težav, ker sta v državo nezakonito prepeljala svoja dva psička, snema film Aquaman.

Od aprila uradno par

Musk, katerega premoženje ocenjujejo na 11 milijard dolarjev, je obogatel kot soustanovitelj PayPala, zadnje čase pa je dejavnejši kot ustanovitelj podjetja z električnimi avtomobili Tesla in zasebne vesoljske družbe SpaceX.

Musku naj bi Amber prvič padla v oči leta 2013 na snemanju filma Mačeta ubija, v katerem je imel on zgolj gostujočo vlogo samega sebe, z Amber pa nista imela nobenih skupnih prizorov, niti se nista med snemanjem osebno spoznala, zato je Musk začel vztrajno pisariti režiserju Robertu Rodriguezu v upanju, da bi lahko on organiziral srečanje s poročeno igralko.

Da sta s sveže samsko Heardovo par, se je šušljalo že lani, pa nato januarja letos, v javnosti pa sta se nehala skrivati aprila, ko sta vsak na svojem Instagramu objavila skupno fotografijo, ki ni več puščala nobenega dvoma, da sta v romantični zvezi.

Romanca je očitno vzplamtela kmalu po njenem razhodu od Deppa in njegovi (drugi) ločitvi od britanske igralke Talulah Riley. Heardova je takrat dejala, da še okreva po "toksičnem" razhodu od Deppa, ki ga je obtožila, da jo je v 15 mesecih, kolikor je zakon trajal, udaril in nad njo izvajal psihično nasilje. Igralec je vse obtožbe zanikal, po dolgem prerekanju prek odvetnikov in medijev pa ji je on izplačal sedem milijonov odpravnine, za katero je ona dejala, da jo namerava pokloniti v dobrodelne namene.

K. S.