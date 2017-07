Milijardni modni posel: Michael Kors prevzel Jimmy Choo

"Idealno partnerstvo"

25. julij 2017 ob 10:23

New York/London - MMC RTV SLO/STA

Ameriška modna znamka Michael Kors bo prevzela britansko znamko prestižne obutve in modnih dodatkov Jimmy Choo.

"Upravna odbora družb Michael Kors in Jimmy Choo z zadovoljstvom sporočata, da sta dosegla dogovor o pogojih prevzema," so o kupčiji, vredni skoraj milijardo evrov, sporočili iz ameriškega podjetja, ki ga je leta 1981 ustanovil Michael Kors, zdaj 57-letni modni oblikovalec. Pri Korsu so izrazili še prepričanje, da so "idealni partner" za znamko Jimmy Choo in da bodo lahko dobro podprli njeno nadaljnjo rast.

Michael Kors si je s ceno, ki predstavlja 36,5-odstotno premijo na ceno delnice Jimmy Choo 21. aprila, že zagotovil podporo luksemburškega investicijskega podjetja Jab Luxury. Ta ima v lasti 67,77 odstotka družbe, katere delnice od leta 2014 kotirajo na londonski borzi.

Britansko podjetje, ki sta ga pred 20 leti ustanovila Malezijec Jimmy Choo ter Britanka Tamara Mellon in ob čevljih danes ponuja tudi torbice, usnjene dodatke, šale in dišave, bo sicer obdržalo sedanje vodstvo. Michael Kors, ki je poleg izjemnega uspeha v svetu mode - med milijarderje se je zavihtel leta 2014 - tudi priljubljen obraz s tv-ekranov, bil je namreč sodnik v odmevnem resničnostnem šovu Modni oblikovalci Heidi Klum, mu namerava ponuditi predvsem svoje izkušnje, infrastrukturo in znanja, da bo lahko cvetelo še naprej.

Med slavnimi oboževalkami Jimmyja Chooja so pevki Beyonce in Lady Gaga, igralka Nicole Kidman, nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama (ki se redno oblači tudi v Korsove kreacije - na svojem prvem uradnem portretu iz Bele hiše je nosila prav njegovo obleko) ter britanska vojvodinja Kate Middleton. Znamka si je svetovno slavo med drugim prislužila z rednim pojavljanjem in omembami v priljubljenih televizijskih serijah, kot je denimo Seks v mestu.

A. K.