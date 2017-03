Milijon in pol za avtomobil, v katerem je bil ustreljen Notorius B.I.G.

Pomemben del raperske zgodovine

Potem ko so februarja na dražbi ponudili avtomobil, v katerem je bil ustreljen Tupac Shakur, je na prodaj še en pomemben del raperske zgodovine - avtomobil, v katerem je bil ustreljen Notorius B.I.G.

Trenutna lastnica avtomobila se je za prodajo odločila, ko je opazila, da je na prodaj BMW, v katerem je bil septembra leta 1996 umorjen Tupac Shakur. Tako kot Tupacovo vozilo je tudi vozilo Notoriusa B.I.G.-a na prodaj za 1,5 milijona ameriških dolarjev.

Avtomobil GMC Suburban je ženska kupila oktobra 1997 na javni dražbi, da bi z njim prevažala svojo šestčlansko družino. O tem, da je avto pomemben del raperske zgodovine, je izvedela leta 2005 od losangeleških policistov.

Dotlej ni vedela, da je bil avto prerešetan s streli, saj so policisti sopotnikova vrata po umoru Notoriousa B.I.G.-a marca 1997 sneli z vozila kot dokazno gradivo in jih nadomestili z novimi. Policisti so v primeru prodaje avtomobila na dražbi pripravljeni vrniti tudi preluknjana vrata, je pisal britanski The Guardian.

Dražbo bo izvedla dražbena hiša Moments in Time, ki se ukvarja s predmeti, ki imajo veliko spominsko vrednost.

Notorious B.I.G., čigar pravo ime je Christopher George Latore Wallece, je umrl marca 1997, ko ga je neznanec štirikrat ustrelil med vožnjo sredi Wilshire Boulevarda. Po strelskem napadu je raper umrl še pred prihodom v brooklynski medicinski center.

Njegova smrt je šokirala celotno hiphopovsko skupnost, ki se je zavila v črnino že sedem mesecev prej, ko so v Las Vegasu ubili Tupaca Shakurja.

Nepojasnjena primera

Po umorih Notoriousa B.I.G.-a in Tupaca Shakurja so se vrstile številne govorice. Raperja sta bila nekoč prijatelja, a naj bi se Notorious B.I.G. od Tupaca oddaljil, ko je tega zaneslo v kriminal. Vse skupaj se je dogajalo v obdobju rivalstva med hiphoperji z vzhodne in zahodne obale. Po eni izmed teorij naj bi Tupaca umorili podporniki Notoriousa B.I.G.-a, nato pa naj bi se Tupacovi pristaši maščevali. Zločina še danes ostajata nepojasnjena.

