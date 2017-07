Miljardne izgube v avtonomni tekmi

Visoka cena napredka

13. julij 2017 ob 07:30

Detroit - MMC RTV SLO

Več kot 50 velikih proizvajalcev vlaga milijarde v razvoj tehnologij za avtonomno vožnjo, a le peščica bo pri tem uspela. Ostali bodo morali tehnologijo kupovati od zmagovalcev.

Svetovalno podjetje AlixPartners LLP v novi študiji ugotavlja, da trenutno več kot 50 velikih igralcev vlaga milijarde dolarjev v razvoj sistemov za avtonomno vožnjo, pri čemer bodo na koncu uspešni le trije ali štirje. Ob trem bodo napačno vložene milijarde šle v nič.

Tradicionalni avtomobilski proizvajalci morajo tekmovati z giganti, kot sta Googleov Alphabet in Apple, ki imajo globlje žepe in lahko namenijo več sredstev za razvoj samovozečih avtomobilov. Številni proizvajalci, od General Motorsa, do Daimlerja in Volva obljubljajo, da bodo postavili samovozeče avtomobile na cesto v naslednjih štirih letih. Podjetja tekmujejo za to, da bi bila prva in bi postavila standarde na področju avtonomnih avtomobilov, podobno kot je Tesla postaloglavno ime za električne avtomobile.

Tisti, ki v tekmi ne bodo uspešni, zlasti ustaljeni avtomobilski proizvajalci, ne bodo propadli, toda bodo kljub velikim vložkom najverjetneje morali tehnologijo kupovati od zmagovalcev. Tisti, ki bo prvi ustvaril avtonomno tehnologijo, bo imel veliko prednost.

Samo lani je bilo na področju razvoja avtonomnih, povezanih in električnih avtomobilov sklenjenih sklenjenih 195 partnerstev. Od tega je kar 200 igralcev prišlo iz ne avtomobilskih panog, številni iz Silicijeve doline.

Kdo bo zmagal?

Trenutno je nemogoče napovedati zmagovalce, saj se bo v naslednjih osmih letih s prihodom avtonomnih avtomobilov ter uveljavitvijo električnih razmerja moči močno spremenila. Pri podjetju AlixPartner LLP ocenjujejo, da bo do leta 2025 cena proizvodnje samovozečih avtomobilov padla za 78 odstotkov, cene električnih vozil pa se bodo izenačile s cenami klasičnih avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje.

Podpredsednik uprave omenjenega svetovalnega podjetja, John Hoffecker meni, da se bodo razmerja moči čez noč spremenila. Le peščica proizvajalcev bo uspela z avtonomno vožnjo. Zato bo kar 90 odstotkov milijardnih vložkov dobesedno izgubljenih.

Martin Macarol