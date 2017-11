Millie Bobby Brown: 13-letnica, ki je (prehitro?) osvojila Hollywood

Spoznajte zvezdnico serije Stranger Things

6. november 2017 ob 13:55

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ona je tisto čarobno britansko dekle, katere starši so vložili svoj zadnji cent v njene sanje, da postane zvezda. S štirimi otroki so se preselili v Los Angeles, a niso vedeli, ali bodo imeli dovolj denarja za hrano in plačilo najemnine.

Lani je 12-letna Millie Bobby Brown postala redna članica igralskega ansambla serije Stranger Things in osvojila gledalce po vsem svetu. Netflixova uspešnica z retropridihom osemdesetih se je z drugo sezono vrnila tik pred nočjo čarovnic. In z njo tudi Brownova. Vendar ko je Brownova leta 2015 izvedela novico, da bo v seriji upodobila skrivnostno dekle z nadnaravnimi sposobnostmi in travmatično preteklostjo Eleven, je njena družina životarila.

Je tretja izmed štirih otrok. Rojena je bila v Marbelli, kmalu zatem pa se je družina preselila v Španijo, kjer imajo njeni stari starši v lasti restavracijo. Pozneje se je z družino vrnila v Bournemouth. Ko je bila stara osem let, se je z družino preselila na Florido, kjer je njen oče odprl podjetje, ki se je ukvarjalo z izdelavo izdelkov za beljenje zob. Brownova se je začela resneje ukvarjati z igro in se vpisala v igralsko šolo, kjer je vsako nedeljo preživela štiri ure. Ko jo je opazil njen prvi agent, je rekel, da je naravni talent, in takoj je sledila selitev v Los Angeles.

Starši so tako verjeli v njen talent, da so ostali skoraj brez pribite pare. Njeno zdajšnjo menedžerko Melanie Greene so morali prositi, da jim je posodila denar. "Včasih nismo vedeli, ali si bomo lahko privoščili hrano ali plačali najemnino. Bilo je zelo težko. In bilo je veliko solz," je dejala v nekem intervjuju Brownova. Po nekaj manjših vlogah je njena družina leta 2014 sprejela težko odločitev in se obubožana vrnila v Veliko Britanijo. Le nekaj tednov zatem je izvedela novico, da so jo izbrali za vlogo v seriji Stranger Things.

Po poti velikih ikon

Danes njeno premoženje ocenjujejo na okoli 5,6 milijona evrov. V njeni omari so oblačila blagovnih znamk Gucci, Kenzo in Burberry, svetujejo ji stilisti največjih hollywoodskih zvezd in počasi si utira pot med modne ikone. V reviji Vogue so celo zapisali, da je na novo napisala pravila oblačenja na rdeči preprogi, ko je na nedavnem srečanju s sedmo silo nosila kratko obleko blagovne znamke Louisa Vuittona in športne copate. V začetku leta je postala novo ime Calvina Kleina in podpisala vrtoglavo pokroviteljsko pogodbo s podjetjem Converse.

Njen hitri vzpon v Hollywoodu mediji primerjajo s številnimi ikonami, kot je bil primer Judy Garland, ki je pri 13 letih podpisala pogodbo s produkcijsko hišo MGM in pri 16 letih zaigrala v filmu Čarovnik iz Oza. Podobno kot Garlandova tudi Brownova na svoji koži okuša slasti svetovne slave v mladih letih. Temu dodajte še agente, slavne prijatelje in izjemno število sledilcev na Twitterju in Instagramu. Jasno je, da je postala nova hollywoodska "vroča tarča". Na Instagramu ji sledi okoli 5,5 milijona sledilcev, na Twitterju pa okoli 834.000.

Vendar kritiki se sprašujejo, ali ni morda danes 13-letna igralka (ki meri zgolj 1,60 metra) uspela prehitro? In kako se lahko sploh izogne vrtincu neuspeha, v katerega potegne mnoge mlade igralce. Brownova na epizodo zasluži 26.000 evrov. K temu znesku ji pripadajo še drugi dodatki, katerih višina zaradi klavzul v pogodbi ostaja poslovna skrivnost.

Pred kratkim je podpisala pogodbo za snemanje novega filma o Godzili, ki bo prišla na velika platna leta 2019. Za vlogo bo prejela okoli 878.000 evrov in si zagotovila petodstotni delež iz prihodkov, ki bodo prišli na račun od prodaje spominkov. Če bo prišlo do nadaljevanja, bo prejela okoli 2,6 milijona evrov (a ta znesek je lahko v primeru velikega uspeha prvega dela še višji).

"Družinsko podjetje"

Več kot očitno je, da se z družino še nekaj časa ne bo vrnila v rodni Bournemouth. V ZDA živijo v dveh najetih hišah - ena stoji v Los Angelesu, druga v Atlanti, kjer so snemali tako Stranger Things kot Godzilo. Brownova pa se v intervjujih šali, da "živi na letalu". Na snemanjih jo spremlja njena 24-letna sestra Paige (ki tudi upravlja njen račun na Instagramu), njen 20-letni brat Charlie upravlja njen račun na Twitterju, medtem ko njena teta upravlja njen kanal YouTube.

Na promocijskih turnejah jo spremljata starša Robert in Kelly. "Zelo zabavno je, da me spremljajo na poti in da z njimi doživljam stvari," je povedala Brownova in dodala: "Danes ne bi bila tu brez njihove podpore. Moji starši so izjemni in potujejo z mano po svetu." Prav njen oče Robert, nekdanji nepremičninski agent, pa je postal pravi trn za sklepanje poslov. Lani je na primer po poročanju Daily Maila agentom, ki so želeli sodelovati z njegovo hčerko, postavljal ceno v višini 113.000 evrov, ki bi jo morali potencialni interesenti plačati vnaprej. Toda pozneje se je oglasil in rekel, da gre za nesporazum.

Brownovo zaradi igre, ki deluje zelo naravno, velikokrat primerjajo z ikonami, kot sta Meryl Streep in Jodie Foster. "Moramo jo postaviti pred izziv, ki mu še ni bila kos," je dejal ustvarjalec serije Stranger Things Matt Duffer in nadaljeval: "Zelo je sposobna. Preizkusiti moramo meje njene zmogljivosti."

K. K.