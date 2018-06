Millie Bobby Brown na MTV filmskih nagradah proti sovražnemu govoru

Pred kratkim zapustila Twitter

19. junij 2018 ob 15:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

14-letna zvezdnica Millie Bobby Brown je pred kratkim zaradi neslanih šal zapustila Twitter, zdaj pa je sprejemanje MTV filmske nagrade izkoristila za govor proti spletnemu nasilju.

Igralka je že drugo leto zapored prejela nagrado za najboljšo igro v televizijski seriji in čeprav se zaradi poškodbe same podelitve ni udeležila, je bila vseeno v stiku z gledalci - oglasila se je namreč preko videoposnetka.

"Rada bi se zahvalila čisto vsem, ki me podpirajo," je dejala Brownova. "Zavedam se, da podelitev danes gleda tako ogromno mladih kot tudi odraslih ljudi, zato bi se vsi skupaj lahko naučili tega, kar sem se naučila tudi sama - če ne boste povedali ničesar lepega, je boljše, da sploh ne rečete ničesar."

Dodala je, da nikjer na svetu ne bi smelo biti prostora za ustrahovanje. "Ustrahovanja in sovražnega govora ne bom nikoli tolerirala in tako bi morali storiti čisto vsi. Če pa slučajno potrebujete opomnik, da ste čudoviti in se želite umakniti od sovražnega govora, lahko z mano v stik stopite na Instagramu."

Žrtev neslane šale na družbenih omrežjih

Brownova, sicer velika podpornica pravic skupnosti LGBT, je sicer pred kratkim zapustila Twitter, saj se je pojavil cel niz nenavadnih memov, ki so vsebovali homofobne in rasistične komentarje.

Meme z njeno podobo so sprva delili člani skupnosti LGBT, kmalu pa so si ga prisvojili tudi drugi uporabniki družbenih omrežij in ga začeli objavljati s ključnikom #TakeDownMillieBobbyBrown (oziroma zrušimo Millie Bobby Brown). Na enem izmed 'memov' so ob fotografiji igralke zapisali: "Pravkar sem sedla v avto. To je teden parade ponosa in upam, da bom podrla kakšnega p****."

Na primarnem profilu na Twitterju tako še vedno ni aktivna, pojavil pa se je njen novi profil, in sicer pod imenom "Millie bo ustavila sovraštvo" (@Milliestopshate), v njegov opis pa je zapisala, da bi ga rada izkoristila za širjenje ljubezni in pozitive. "Ustavimo ustrahovanje."

Brownova je bila sicer skupno nominirana za sedem MTV filmskih nagrad, serija Stranger Things pa je med drugim zmagala tudi v kategoriji najboljše televizijske serije.

