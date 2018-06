Millie Bobby Brown zapustila Twitter, potem ko je postala žrtev neokusnih šal

Igralka velja za podpornico LGBT-skupnosti

16. junij 2018 ob 09:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

14-letna zvezdnica serije Stranger Things Millie Bobby Brown je izbrisala svoj profil na družbenem omrežju Twitter, potem ko se je pojavil cel niz nenavadnih 'memov', ki so vsebovali homofobne in rasistične komentarje.

Brownova, velika podpornica pravic skupnosti LGBT, je postala žrtev neslane satirične šale. Po poročanju revije Vulture so prvi 'meme' z njeno podobo delili člani skupnosti LGBT, a ti so jo objavili kot poskus šale.

'Meme' so si kmalu "prisvojili" drugi uporabniki družbenih omrežij in ob njih začeli pripisovati ključnik "TakeDownMillieBobbyBrown (oziroma zrušimo Millie Bobby Brown). Na enem izmed 'memov' so ob fotografiji igralke zapisali: "Pravkar sem sedla v avto. To je teden parade ponosa in upam, da bom podrla kakšnega p****." Večino 'memov' so medtem že odstranili s spleta.

"Za tiste, ki jim tema ni blizu: šala se sploh ne sklada z značajem Millie Bobby Brown, ker se ta ne bi nikoli vedla nasilno ali nestrpno, kot jo prikazujejo samo zato, da bi nasmejali druge ljudi," so zapisali pri reviji Vulture.

Kritiki so vse tiste, ki so delili 'meme' Brownove, označili za izsiljevalce. Spet drugi so ga branili z besedami, da so ga naredili geji, da bi se norčevali iz ljudi, ki so resnično homofobi.

'Memi' je sicer podobni kot izpred treh let, ko so uporabniki na Twitterju delili 'meme' s podobo Demi Lovato, da bi jo prikazali kot nestrpno do ljudi s posebnimi potrebami.

K. K.