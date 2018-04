Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Igralec, najbolj znan po svoji vlogi v filmih o vohunu Austinu Powersu, se je znova znašel v težavah. Foto: Reuters Sorodne novice "Mini-Me" Verne Troyer se je spet vdal pijači, a ji napoveduje boj Dodaj v

"Mini-Me" Verne Troyer pod prisilo na psihiatričnem opazovanju

Igralec spet našel moč za boj

4. april 2018 ob 20:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Verne Troyer, ki ga širša javnost najbolj pozna po vlogi "Mini-Me" v filmu Austin Powers, je pod prisilo pristal na psihiatričnem opazovanju, potem ko so policisti prejeli klic zaradi njegovega "samomorilskega" vedenja.

O stanju 49-letnika je policijo obvestil njegov prijatelj, je poročal ameriški tabloid TMZ. Po besedah mož v modrem je prijatelj zvezdnika filmov o vohunu Austinu Powersu opisal za "zelo vznemirjenega, pijanega in nagnjenega k samomorilskim mislim". Policisti so 49-letnega igralca odpeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli zaradi morebitne zastrupitve z alkoholom.

Po poročanju portala Blast so Troyerja sprejeli na kliniko za odvajanje od alkohola. Kar je tudi potrdil z zapisom na družbenem omrežju Instagram. "Oglasili so se nekateri zaskrbljeni oboževalci, rad bi nekaj razčistil. Kot vsi veste, sem se v preteklosti boril z zasvojenostjo z alkoholom. In to ni bil vedno lahek boj. Toda imam voljo, da ga še naprej nadaljujem," je zapisal igralec.

Ob tem je še zapisal, da je že pod ustrezno oskrbo zadnji teden in da se je tja prostovoljno prijavil: "Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi poslali spodbudna sporočila. Res mi pomeni veliko. Z vašo podporo mi bo uspelo."

"Mini-Me" iz v uvodu omenjenih parodij na vohunske filme, ki jih je na prelomu v novo tisočletje posnel Mike Myers, se že leta bojuje z odvisnostjo. Leta 2002 je komaj 81 cm visoki igralec, ki velja za enega najmanjših moških na svetu, zaradi zastrupitve z alkoholom skoraj umrl.

K. K.