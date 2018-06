Minilo je 24 dni ... Melania je nazaj!

Javnost in mediji pomirjeni

5. junij 2018 ob 10:45

Washington - MMC RTV SLO

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump, ki se preteklih 24 dni ni pojavila v javnosti, se je skupaj z možem Donaldom udeležila dogodka v čast družinam padlih vojakov v Beli hiši.

Dogodek, ki je bil zaprt za medije, je privabil veliko pozornosti prav zaradi prisotnosti prve dame. Zaradi spoštovanja družin padlih vojakov so namreč prepovedali vstop fotografom in snemalcev. Trumpova predstavnica za stike z javnostjo Stephanie Grisham pa je za CNN poudarila, da je bil enak protokol že lani.

Po poročanju vira za CNN se je Trump pošalil o svoji ženi, ki je že slab mesec ni bilo na spregled z besedami: "Kje je Melania?" Ob tem je poudaril, da so predstavniki sedme sile že nekaj časa ugibali, kje je njegova žena. "Ga je zapustila," se je še spraševal, nato pa je pokazal na svojo ženo, ki je sedela v prvi vrsti.

Odsotnost prve dame v javnosti je sprožila precejšnjo "iskalno akcijo" na spletu. Tam so se pojavili številni 'memeji' na račun njenega "izginotja" in ugibanja, kje bi lahko bila. A kot je tvitnil Trump, je bila že prejšnji teden v Beli hiši, kjer se je počutila "dobro". Še pred dogodkom, kjer so gostili družine padlih vojakov, je Grishamova poudarila, da so govorice neutemeljene.

"Gospa Trump je bila vedno močna in neodvisna ženska, ki svojo družino postavlja na prvo mesto in pred vse to svoje zdravje. To se ne bo spremenilo zaradi gorečega poizvedovanja medijev. Samozavestna je pri tem, kar počne, in pri svoji vlogi. Ve, da so drugo zgolj ugibanja in nesmisli," je dodala Grishamova.

V izjavi, ki jo je Bela hiša izdala v ponedeljek zvečer, je Trumpova poudarila, da je sprejem družin padlih vojakov privilegij. Zahvalila se je tako njim kot njihovim padlim svojcem za služenje državi. "Vsem tistim, ki so izgubili svoje ljubljene med služenjem naši domovini, vedite, da naš narod žaluje z vami," je pisalo v uradni izjavi za javnost.

Vrnitev po daljši odsotnosti

Toda številne teorije zarote in ugibanja, ki so se pojavili tako v medijih kot na družbenih omrežjih, so dvignili na noge javnost. Melanio so nazadnje videli v javnosti 10. maja, ko je spremljala Trumpa na vojaško letališče v Maryland, kjer sta sprejela tri ameriške talce iz Severne Koreje, za katere se je Trump pozneje pohvalil, da ni plačal niti centa.

Nekaj dni pozneje so sporočili, da so Melanii Trump opravili manjši poseg na ledvici, a glede na vrsto posega bi morala bolnišnico zapustiti še isti dan, ona pa je ostala hospitalizirana skoraj teden dni.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) June 5, 2018

K. K.