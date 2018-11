Minister pravi, da politiko kibernetske varnosti oblikuje skupaj s sodelavci. Foto: Reuters Dodaj v

Minister za kibernetsko varnost: "Še nikoli nisem uporabil računalnika."

Pri stroških za olimpijske igre "pozabil" nekaj ničel

15. november 2018 ob 09:52

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonska velja za eno tehnološko najnaprednejših družb na svetu, zato je tamkajšnji minister za kibernetsko varnost sodržavljane šokiral s priznanjem, da še nikoli v svojem življenju ni uporabil računalnika.

68-letnega Jošitako Sakurado je vlada nedavno imenovala za ministra, odgovornega za kibernetsko varnost, premier Šinzo Abe pa ga je določil tudi za vodjo priprav na poletne olimpijske igre, ki jih bo Tokio gostil leta 2020. To je njegov prvi položaj v vladnem kabinetu, predtem je 18 let sedel v parlamentu.

Sakurada je poslancem na vprašanje, ali je računalniško pismen, prostodušno priznal, da v svoji dolgoletni karieri v poslanskih klopeh niti enkrat ni sedel za računalnik. "Od svojega 25. leta sem samostojen. V vsej svoji poklicni karieri pa sem samo naročal pomočnikom in tajnicam, kaj naj naredijo, zato sam še nikoli nisem uporabil računalnika."

Na vprašanje poslanca, ali se mu zdi sprejemljivo, da človek brez računalniškega znanja bdi nad področjem kibernetske varnosti, je odgovoril, da je ta politika plod širše razprave in da jo oblikuje večja skupina ljudi v njegovi ekipi in vladi, zato je prepričan, da s tem ne bo imel težav. Poleg tega se je Sakurada zmedel, ko je tema pogovora prišla na USB-ključek, saj sploh ni vedel, kaj je to. Na več vprašanj pa je odgovoril preprosto: "Ne vem."

Sakurada je za vznemirjenje javnosti poskrbel tudi pred nekaj tedni, ki je dejal, da bodo stroški organizacije olimpijskih iger v Tokiu znašali 1.500 jenov (11,65 evra) namesto 150 milijard jenov (1,65 milijarde evrov).

A. P. J.