Minka je slovenski dirkalnik za največje študentsko tekmovanje

24. avtomobilski salon Slovenije

30. marec 2017 ob 21:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tehnološkega paviljona ne bi bilo brez študentov, ki pomagajo na razstavi. Njihova skupna točka je, da sodelujejo v študentski ekipi Superior Engineering, ki nastopa na Formuli Student.

Andrej Brglez in David Urankar sta se v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pogovarjala z njihovima predstavnikoma Timom Novakom in Davidom Zupančičem Valantom.

Valant je razložil, za kaj gre pri projektu. Formula Student je študentsko tekmovanje, ki je primarno inženirsko, saj morajo skonstruirati dirkalnik, pridobiti sredstva zanj, ga izdelati in z njim nastopiti na mednarodnem tekmovanju. Tekmovanje je dejansko največje študentsko tekmovanje na svetu, v katerem sodeluje od 500 do 600 ekip, ki imajo od 10 do 80 članov. Natančno določene so tudi lastnosti dirkalnika.

Vsaj 1.500 milimetrov medosne razdalje

Novak je dodal, da minimalna medosna razdalja meri 1.500 milimetrov. Zanimivo je namreč to, po kakšnih stezah dirkajo. Te omogočajo hitrosti okrog petdeset kilometrov na uro. Veliko je tudi šikan, zato si vsaka ekipa želi, da bi bil dirkalnik čim krajši in čim bolj okreten. Organizatorji bi radi z najmanjšo dovoljeno medosno razdaljo dosegli, da ekipa ne more biti boljša od drugih zaradi medosne razdalje.

Delitev izkušenj

Projekt sega na različna področja, saj imajo v ekipi tudi ekonomiste in pravnico. Dobro je tudi, da so v ekipi izkušeni člani, ki svoje znanje prenesejo na druge. Prvenstvo je zato tudi odlična priložnost, da si člani med seboj delijo znanje.

Od Minke do Grifina

Še nekaj o dirkalniku. Minka, formula, ki so jo zgradili lani, ima Aprilijin 450-kubični motor, za letošnje leto pa pripravljajo Grifina, dirkalnik s 650-kubičnim Triumphovim motorjem, iz katerega so izvlekli 88 "konj". Menijo, da bo avtomobil na dirkališču zelo konkurenčen. Računajo, da bi se sčasoma lahko uvrstili med prvih petindvajset ekip. Če bo tako, bodo zelo zadovoljni.

Več o ekipi študentske formule pa boste izvedeli v eni od prihodnjih oddaj Avtomobilnosti.

Matija Janežič