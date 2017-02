Miranda Kerr in Evan Spiegel naj bi čakala do poroke

Evan je zelo tradicionalen

Miranda Kerr je v pogovoru za revijo The Times namignila, da bosta s 26-letnim zaročencem Evanom z intimnostjo čakala do poroke, saj naj bi bil njen partner zelo tradicionalen.

"O otrocih še nisva razmišljala, saj želiva z vsem skupaj počakati. Moj partner je namreč zelo tradicionalen," je dejala. "Ne moreva ... Želiva počakati." Manekenka ima sicer iz prejšnjega zakona z Orlandom Bloomom šestletnega fina Flynna.

Miranda in Evan sta se spoznala na večerji modne hiše Louis Vuitton v Los Angelesu leta 2014, kot je povedala manekenka, sta bila sprva le dobra prijatelja, sčasoma pa je med njima vzplamtela ljubezen.

33-letna Miranda je sedem let starejša od zaročenca, a je razlika v letih ne moti. "Vede se kot da ima 50 let. Ne hodi na zabave, hodi le v službo. Raje kot da obiskujeva zabave, ostaneva doma in v miru večerjava," je povedala pred časom.

Spiegel je sicer ustanovitelj družbenega omrežja Snapchat, njegovo premoženje pa je ocenjeno na štiri milijarde ameriških dolarjev. Kerrova je v intervjuju za The Times dodala, da sta ji Snapchat in Instagram precej pri srcu, ne mara pa Facebooka. "Rada imam Instagram, a ni mi všeč, da ima zadnje čase vedno več lastnosti Snapchata. Ali res morajo krasti ideje mojega zaročenca? To ni inovacija, to je zgolj kopiranje," je zaključila.

